لمرضى السكري.. 8 خطوات لحمايتك من الإصابة بالخرف

أظهر بحث حديث أن الالتزام بمقاييس صحة القلب، المعروفة بـ"العناصر الأساسية للحياة"، يرتبط ارتباطا وثيقا بالحفاظ على حجم الدماغ ووظائفه المعرفية.

وتشير النتائج إلى أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالخرف يمكنهم تقليل احتمالية تعرضهم لمشاكل معرفية بشكل كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي للقلب.

ووفقا لموقع هيلث داي، فإن صحة القلب والأوعية الدموية المثالية تساعد على خفض خطر التدهور المعرفي لدى مرضى السكري بشكل ملحوظ.

كما أظهرت دراسة الباحثة يلين يوشيدا من جامعة تولين في نيو أورلينز أن تحسين صحة القلب يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الأكثر عرضة له، ما يمنح الأمل لملايين البالغين المصابين بالسكري الذين يقلقون بشأن فقدان القدرات الذهنية.

واستنادا إلى تحليل بيانات نحو 40 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تبين أن الالتزام بالعوامل الأساسية لصحة القلب يوفر حماية فعالة ضد الخرف لدى مرضى السكري.

العوامل الأساسية لصحة القلب

تنقسم هذه العوامل إلى سلوكيات صحية وعوامل حيوية للحفاظ على وظائف القلب المثالية:

-الإقلاع عن التدخين

-اتباع نظام غذائي متوازن وصحي

-ممارسة النشاط البدني بانتظام

-ضبط مستويات السكر في الدم

-الحصول على نوم كاف وصحي

-التحكم في الوزن

-المحافظة على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي

-مراقبة مستويات الكوليسترول