احذر.. 4 عادات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.. وهذه أعراضه

يُعد سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان انتشارًا في السنوات الأخيرة، ويصيب الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن ما لا يعلمه كثيرون أن بعض العادات اليومية البسيطة قد تكون السبب الرئيسي وراء الإصابة به دون وعي، وفقًا لـ healthline.

الإفراط في التدخين

التدخين لا يؤثر فقط على الرئتين، بل يزيد أيضًا من احتمال تكوّن خلايا سرطانية في الأمعاء الغليظة، نتيجة تراكم السموم التي تصل للجهاز الهضمي مع كل سيجارة.

تناول اللحوم المصنعة والمقلية باستمرار

الإكثار من تناول النقانق، والبرجر، واللحوم المحفوظة يُضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 30%، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، بسبب المواد الحافظة والدهون المشبعة.

قلة تناول الألياف

النظام الغذائي الفقير بالألياف من الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء وتراكم السموم، ما يهيئ بيئة مثالية لنمو الخلايا السرطانية.

الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة

نمط الحياة الخامل يقلل من تدفق الدم إلى الأمعاء ويؤدي إلى اضطراب عملية الهضم، مما يجعل الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة كبيرة.

أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها:

تغير في نمط الإخراج (إسهال أو إمساك متكرر).

دم في البراز أو ألم مستمر بالبطن.

فقدان وزن غير مبرر وشعور دائم بالإرهاق

نصائح طبية مهمة

لخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ينصح الأطباء بـ الإقلاع عن التدخين، وتناول نظام غذائي متوازن غني بالألياف، وممارسة الرياضة بانتظام، مع إجراء فحوصات دورية بعد سن الأربعين.