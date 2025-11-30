كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بيردو في إنديانا، أن ممارسة تمارين رياضية محددة داخل صالات الألعاب الرياضية لا تقتصر على اللياقة البدنية بل تساعد على تعزيز الذاكرة وتحسين الأداء الإدراكي لدى البالغين.

وأوضح الباحثون إن تخصيص أكثر من 40 دقيقة بقليل لتمارين رفع الأثقال يعزز قدرة الدماغ بشكل كبير ويقوي الذاكرة ويحسن الوظائف الإدراكية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الباحثون أن جميع أنشطة المقاومة الأخرى بما في ذلك تمارين بسيطة مثل القرفصاء وثني الركبة من المتوقع أن تعطي نفس النتائج المفيدة للدماغ.

وأجريت الدراسة على 121 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما وقسموهم إلى مجموعتين.

وخضع جميع المشاركين لاختبارات لياقة القلب والأوعية الدموية وتم سؤالهم عن نمط حياتهم.

وبعد يومين، أخذت عينات دم من المشاركين وخضعوا لتخطيط كهربية الدماغ (EEG) لتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ.

ثم قامت المجموعة الأولى بأداء تمارين الأثقال متوسطة الشدة، بينما شاهدت المجموعة الثانية فيديوهات لأشخاص بالغين يمارسون تمارين المقاومة.

واستمرت جلسة التمارين 42 دقيقة، شملت دقيقتين إحماء، تلتها مجموعتان من 10 تكرارات لكل تمرين، مثل ضغط الصدر وثني العضلة ذات الرأسين في مقدمة الذراع وضغط الساق وتمديد العضلات بالكابل.

وبعد الانتهاء، أخذ فريق البحث عينات دم إضافية وأجروا تخطيطا آخر للدماغ. وأظهرت النتائج أن المجموعة التي قامت بالتمارين شهدت تحسنا في أوقات استجابة الذاكرة العاملة مقارنة بالمجموعة التي شاهدت الفيديوهات.

وأوضح العلماء أن سبب هذا التحسن غير محدد بدقة، لكنهم افترضوا أن زيادة حمض اللاكتيك في الدم (مؤشر على إرهاق العضلات) وارتفاع ضغط الدم بعد التمرين قد يعززان سرعة الوظائف التنفيذية، ما يحسن الأداء الإدراكي. وأضافوا أن دمج تمارين المقاومة في برامج التمارين الرياضية قد يحقق فوائد ملموسة للوظائف التنفيذية.

وأكدت الدراسة أن ممارسة الرياضة بانتظام مع بلوغ منتصف العمر قد تسهم في الحفاظ على الوظائف الإدراكية وإبطاء ظهور الخرف.

ووجد علماء إسبان، في دراسة شملت أكثر من 300 بالغ تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاما، أن ممارسة ساعتين ونصف أسبوعيا من النشاط البدني قللت من احتمالية انتشار بروتين الأميلويد السام في الدماغ، المرتبط بمرض ألزهايمر.

كما تبين أن رفع الأثقال ثلاث مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل العمر البيولوجي للفرد 8 سنوات تقريبا.

اقرأ أيضا:

عادة شائعة تسبب ضيق في التنفس طوال اليوم.. احذرها

"تظهر في البراز".. 5 علامات مبكرة لسرطان القولون والمستقيم

بعد ارتفاع الحوادث.. 13 علامة تكشف تعرض الطفل لاعتداء جنسي

لماذا يظل ضغط الدم مرتفعا رغم تقليل الملح؟ إليك السبب الخفي

عادة يومية قد تخفض ضغط الدم بسهولة.. لاتفوتك