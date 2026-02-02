حذر الدكتور سانجاي جوبتا استشاري أمراض القلب الأمريكي من تجاهل أعراض ارتفاع ضغط الدم أو ما يعرف بـ "القاتل الصامت".

ارتفاع ضغط الدم يظهر في البداية بدون أعراض واضحة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يلحق الضرر بأعضاء حيوية مثل القلب والدماغ والكليتين لسنوات قبل اكتشافه.

ويزيد هذا بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي، وفقا لصحيفة "إكسبريٍس" البريطانية.

3 أعراض تشير إلى فشل القلب والدماغ والكليتين بسبب ارتفاع ضغط الدم

التعب.

الصداع.

ضيق التنفس أثناء التمرين.

ويصنف ارتفاع ضغط الدم ضمن الأمراض الخطيرة لأنه يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وانسداد الشرايين وتمزقات تؤثر على الدماغ أو القلب.

كما يصاب القلب بالإرهاق نتيجة ضخ الدم في مواجهة الضغط المرتفع، مما يؤدي إلى ضعفه تدريجيا مع مرور الوقت.

ويؤدي انخفاض تدفق الدم أيضا إلى إضعاف وظائف الكلى وبمرور الوقت الفشل الكلوي.

كما أن تلف الأوعية الدموية قد يؤثر على العينين والدماغ، مما يسبب صعوبات في الرؤية.

وعندما لا يتم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، فإنه يسبب تصلب الأوعية الدموية أو ضعفها، مما يعيق وصول كمية كافية من الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية.

ولكن يمكن إيقاف هذا الضرر المستمر أو السيطرة عليه باستخدام أدوية ضغط الدم وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

-تناول الأطعمة المملحة والمصنعة.

-قلة النوم.

-السمنة.

-قلة ممارسة الرياضة.

