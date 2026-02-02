المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت الدكتورة سهيلة سعيد النعماني، مصرعها اليوم الإثنين، متأثرة بإصابتها في حادث تصادم وقع أمس الأحد بأحد شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب اصطدام موتوسيكل بها أثناء عبورها الطريق.

وقال مصدر طبي لمصراوي، إن الطبيبة نُقلت إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة بعد الحادث، وجرى إدخالها العناية المركزة لمحاولة إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأوضح المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابات بالغة، وظلت المصابة تحت الملاحظة الطبية حتى إعلان وفاتها.

وأضاف المصدر أن الجنازة شُيعت عصر اليوم من قرية ميت عافية، مسقط رأس الطبيبة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وأشار إلى أن الجهات المختصة حررت محضرًا بالواقعة، وتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.