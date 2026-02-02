قد تغير صحتك للأفضل.. 5 فوائد مذهلة للبرتقال

يعرف البرتقال منذ عقود بكونه فاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن، ويعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي حول العالم، وما يميزه ليس مذاقه اللذيذ فحسب، بل فوائده الصحية المتعددة التي أثبتتها الدراسات العلمية.

فيتامين C والمناعة

البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة ويحمي الخلايا من الأضرار التأكسدية، ويساعد الجسم على امتصاص الحديد من الطعام، وتشير الدراسات إلى أن تناول البرتقال بانتظام يمكن أن يقلل من خطر العدوى ويعزز الصحة العامة، بحسب جمعية القلب الأمريكية.

صحة القلب وضغط الدم

يحتوي البرتقال على البوتاسيوم ومركبات الفلافونويد، التي تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، كما أن الألياف الموجودة في الفاكهة تساعد على خفض الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم وصحة الأمعاء

الألياف الغذائية، وخاصة البكتين، تعزز حركة الأمعاء وتحسن الهضم، وتساعد في الوقاية من الإمساك، كما تساهم في ضبط مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

الوقاية من السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في البرتقال قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان المعدة والثدي، من خلال حماية الخلايا من التلف.

صحة الجلد والعينين

يساهم فيتامين C في إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على مرونة الجلد ويقلل التجاعيد، كما تساعد المركبات النباتية في البرتقال على حماية العينين من أمراض مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.