كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة واشنطن أن تناول نوع معين من المحليات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

ووجد الباحثون أن السوربيتول، الذي هو عبارة عن كحول سكري وبديل للسكر في العديد من المنتجات والمشروبات الغازية الخالية من السكر، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ويستخدم السوربيتول في عدد من المنتجات، أبرزها العلكة الخالية من السكر والحلوى قليلة السكر والآيس كريم والحلويات وبعض مشروبات الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

ومرض الكبد الدهني هو تراكم للدهون الضارة في الكبد، مما يسبب الالتهاب والتليف وقد يصل الأمر إلى فشل الكبد.

كما أن السوربيتول المستخدم كبديل للسكر لانخفاض سعراته الحرارية، يُنتَج بشكل طبيعي في الأمعاء عندما تكون مستويات الغلوكوز مرتفعة، ولكن عادةً ما تزيله بكتيريا الأمعاء السليمة.

ومع ذلك، عند إزالة هذه البكتيريا، وهو أمر شائع لدى البشر الذين يتناولون أدوية معينة، ينتقل السوربيتول إلى الكبد، حيث يسرّع تراكم الدهون. ويحدث هذا لأن السوربيتول تحول إلى فركتوز، والذي تحول بدوره إلى دهون.

وهذا يشير إلى أن الإفراط في تناول السوربيتول الغذائي يشكل خطراً للإصابة بمرض الكبد الدهني".

ويمكن أن يحدث مرض الكبد الدهني بسبب زيادة الوزن أو السمنة، أو مقاومة الإنسولين، أو الإصابة بمرض السكري، أو ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

أعراض الكبد الدهني

ألم في البطن والشعور بالامتلاء والإرهاق والضعف والغثيان وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر واصفرار الجلد وبياض العينين وتورم في البطن أو الساقين أو القدمين أو اليدين.

وبدون علاج، يمكن أن تتطور الحالة إلى تندب في الكبد، ما قد يؤدي إلى فشله، على الرغم من أن الوصول إلى هذه الحالة قد يستغرق سنوات.

