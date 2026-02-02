"المنير" تتصدر زراعة القلقاس بالشرقية بـ 1200 فدان (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

كشف محمد حجاج، مدير الإدارة الزراعية بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، عن تصدر قرية "المنير" للمشهد الزراعي بالمركز بامتلاكها 1200 فدان منزرعة بمحصول القلقاس، وهو ما يمثل نحو نصف المساحة المخصصة لهذا المحصول على مستوى المركز بالكامل.

أوضح حجاج أن إجمالي المساحة الزراعية بمركز مشتول السوق تبلغ نحو 14 ألفًا و764 فدانًا، وتتميز أغلب أراضيه بالتربة الطينية القديمة المناسبة للمحاصيل التقليدية مثل القمح والبرسيم والبصل، في حين تنفرد قرية "المنير" بطبيعة خاصة تجمع بين التربة الصفراء والطينية، مما جعلها بيئة خصبة لزراعة الخضر والفاكهة وتحديداً الفراولة والموالح.

خريطة المحاصيل

وأشار مدير الإدارة الزراعية إلى التنوع المحصولي الكبير داخل القرية، حيث تضم مساحات شاسعة تشمل 700 فدان فراولة و600 فدان بطاطس، بالإضافة إلى 100 فدان خضر و160 فدان حدائق، إلى جانب 340 فدان قمح و520 فدان برسيم، لافتًا إلى أن مدينة مشتول السوق تأتي في المقدمة كأكبر جمعية زراعية بمساحة 2711 فدانًا، تليها "المنير" كأكبر مساحة زراعية.

أرباح وإنتاجية

وأكد حجاج أن إنتاجية الفدان الواحد من القلقاس تتراوح بين 15 و16 طنًا وفقًا لجودة التربة ومستوى الخدمة الزراعية، حيث يحتاج الفدان تقاوي "بذور وفكوك" تتراوح بين طن ونصف إلى طنين، موضحًا أن موسم الزراعة يبدأ من شهر فبراير ويمتد حتى أبريل، بينما ينطلق موسم الحصاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

تطرق مدير الإدارة الزراعية إلى الجدوى الاقتصادية للمحصول، مشيرًا إلى أن الفدان حقق العام الماضي أرباحًا وصلت إلى 200 ألف جنيه، إلا أن الأرباح تراجعت هذا العام إلى النصف تقريباً نتيجة زيادة الإقبال على زراعته ووفرة المعروض، حيث تراوح سعر الكيلو من أرض المزرعة بين 4 و7 جنيهات، ليصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، منوهًا بأن قرب القرية من القاهرة وترعة الإسماعيلية ساهم بشكل كبير في سهولة التسويق وتوافر مياه الري.