تصدر سم النحل الترند في مجال العناية بالبشرة على مستوى العالم خلال الأيام الماضية كـ"بوتوكس طبيعي" قادر على محاربة علامات الشيخوخة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الببتيد الرئيس في سم النحل، المعروف بالميليتين، يحفز آليات الإصلاح الطبيعية في الجلد عبر إحداث إصابة طفيفة محكمة، تدفع البشرة لإنتاج الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك، ما يمنحها مظهراً أكثر شباباً وامتلاءً.

ماريا هاتزيستيفانيس، مؤسسة علامة "روديال"، تعاونت مع فريق من العلماء لتطوير سيروم سمّ النحل الفائق، الذي صُمم خصيصاً لتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وشد البشرة، وتعزيز نضارتها.

الدراسات السريرية أظهرت فعالية هذا المكوّن الطبيعي؛ ففي تجربة استمرت 28 يوماً على 23 امرأة، لاحظ الباحثون تحسنا ملموسا في ملمس البشرة وتقليل عمق التجاعيد، كما أظهرت تجربة أخرى استمرت 12 أسبوعاً على 22 سيدة يعانين من تجاعيد حول العين انخفاضاً ملحوظاً في عدد التجاعيد وعمقها.

يعمل الميليتين على المستوى الخلوي بتحفيز الدورة الدموية الدقيقة، وتنشيط الخلايا الليفية لتعزيز البنية الداعمة للبشرة، كما يزيد سماكتها وصلابتها ويقلل من الترهل والخطوط الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يحفّز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ويحسن إيصال الأكسجين والمغذيات، ويُنشط استجابة مناعية خفيفة تسهم في الإصلاح الذاتي للبشرة دون التسبب بالالتهاب.

سيروم "روديال" يحتوي أيضاً على خلايا P-Cell المستخلصة من الخلايا الجذعية للفلفل الأحمر، الغنية بمضادات الأكسدة، والتي أظهرت الدراسات أنها تضاعف إنتاج البروتين في خلايا الجلد خلال 24 ساعة، كما سجّلت التجارب السريرية زيادة في مرونة البشرة بنسبة أكثر من 20% خلال 20 يوماً.

ويؤكد فريق "روديال" أن جمع سم النحل يتم بأساليب أخلاقية ومستدامة، دون إلحاق الأذى بالنحل، ويتم تنقيته واختباره قبل إدخاله في السيروم لضمان تركيز مثالي.

النتائج تظهر تدريجيا؛ إذ يمنح السيروم إشراقا فوريا وامتلاء للبشرة بفضل تنشيط الدورة الدموية، فيما يتحسّن ملمس البشرة وتماسكها خلال الأسابيع التالية، ويصبح التأثير النهائي واضحاً بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر مع انخفاض ملحوظ في التجاعيد وشد البشرة بفضل تكوّن ألياف الكولاجين الجديدة.

