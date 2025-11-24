كيف يؤثر النوم على ضغط الدم؟

أظهرت دراسة من معهد أوريجون للصحة المهنية أن الالتزام بوقت ثابت للنوم يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع الضغط بشكل ملحوظ.

فبعد متابعة 11 مريضاً طيلة أسبوعين، أدى تقليل تذبذب وقت النوم إلى 7 دقائق فقط يومياً إلى انخفاض متوسط ضغط الدم بنحو 4 ملم زئبق، وهو تأثير يوازي ممارسة الرياضة المعتدلة أو تقليل الملح، بحسب لينتا رو.

ويشير الباحثون إلى أن الانتظام في النوم يعزز الإيقاع الحيوي للجسم ويساعد على استعادة الانخفاض الطبيعي لضغط الدم ليلاً، ما قد يقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتبرز هذه النتائج أن تحسين ضغط الدم لا يعتمد على الأدوية والغذاء فحسب، بل أيضاً على عادة بسيطة مثل النوم في موعد ثابت.