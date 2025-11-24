إعلان

كيف يؤثر النوم على ضغط الدم؟

كتب : مصراوي

08:00 ص 24/11/2025

كيف يؤثر النوم على ضغط الدم؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت دراسة من معهد أوريجون للصحة المهنية أن الالتزام بوقت ثابت للنوم يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع الضغط بشكل ملحوظ.

فبعد متابعة 11 مريضاً طيلة أسبوعين، أدى تقليل تذبذب وقت النوم إلى 7 دقائق فقط يومياً إلى انخفاض متوسط ضغط الدم بنحو 4 ملم زئبق، وهو تأثير يوازي ممارسة الرياضة المعتدلة أو تقليل الملح، بحسب لينتا رو.

ويشير الباحثون إلى أن الانتظام في النوم يعزز الإيقاع الحيوي للجسم ويساعد على استعادة الانخفاض الطبيعي لضغط الدم ليلاً، ما قد يقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتبرز هذه النتائج أن تحسين ضغط الدم لا يعتمد على الأدوية والغذاء فحسب، بل أيضاً على عادة بسيطة مثل النوم في موعد ثابت.

النوم ضغط الدم

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية