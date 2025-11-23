كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة فلندرز الأسترالية أن كبار السن الذين يأكلون وجباتهم في عزلة هم أكثر عرضة لنقص التغذية وتراجع مؤشرات الصحة العامة.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 80 ألف شخص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر في 12 دولة.

وأوضحت الدراسة أن تناول كبار السن الطعام بمفردهم قد يسبب نقص العناصر الحيوية كـ البروتين.

وهذا النقص يسهم في فقدان الوزن ويزيد بشكل خاص من خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى كبار السن وفقا لـ "لينتارو".

وأشار الباحثون أن الطعام ليس مجرد مصدر للسعرات الحرارية والفيتامينات، لذا فإن الوحدة قد تقلل الشهية وتحد من تنوع الأطعمة، ويؤثر على الحالة النفسية، ما ينعكس سلبا على الصحة البدنية.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام وحدهم أقل ميلاً لاختيار وجبات مغذية وأكثر ميلا لتخطي وجبات الطعام، ويكونون أبطأ في تعويض العناصر الغذائية الأساسية.

وكانت الفجوة الأكبر واضحة في تناول البروتين، الضروري للحفاظ على كتلة العضلات والاستقلال الوظيفي لدى كبار السن. ووجدت الدراسات أن تناول الطعام بمفرده يزيد من خطر فقدان الوزن غير المقصود وظهور علامات هشاشة العظام.

ويؤكد الباحثون أن تناول الطعام بمفردهم يعد عاملا خطرا، ولكن تناول الأكل مع الآخرين يحسن من النظام الغذائي والصحة العامة لكبار السن.

