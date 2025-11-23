كتبت- شيماء مرسي

تعرف متلازمة كالمان بأنها حالة مرضية يولد بها بعض الأشخاص، وتتميز بأن الجسم يكون غير قادر على إنتاج الهرمونات الأساسية المسؤولة عن بدء عملية البلوغ في الوقت الطبيعي.

وهذه الهرمونات هي الهرمون الملوتن (LH) والهرمون المنشط للحويصلة (FSH).

وهذه الهرمونات (LH و FSH) هي المحفز لإنتاج التستوستيرون من الخصيتين.

والتستوستيرون هو القوة الدافعة وراء البلوغ الذكوري، فهو الذي يوجه نمو العضو الذكري ويشرف على تطوير الصفات الجنسية الثانوية، مثل خشونة الصوت وزيادة الكتلة العضلية، وفقا لـ "RT".

وعند انخفاض مستويات هذه الهرمونات، وهي السمة الرئيسية لمتلازمة كالمان، فإن نمو العضو الذكري لا يتم بشكل كامل وطبيعي.

وقد يظهر العضو حينها بحجم صغير بشكل ملحوظ، وهو ما يشخصه الأطباء باسم "ميكروبنس".

كما قد تتأخر علامات البلوغ أو تظهر بشكل محدود لدى المراهقين المصابين، بحسب Endocrine Reviews التابعة لجامعة أكسفورد.

الخبر السار هو أن هذه الحالة قابلة للعلاج بشكل فعال، خصوصا إذا بدأ العلاج مبكرا، وهناك طريقتان رئيسيتان:

علاج التستوستيرون: يساعد على زيادة حجم العضو الذكري وتحفيز الصفات الجنسية الثانوية، لكنه لا ينشط الخصيتين ولا يستعيد القدرة على الإنجاب مستقبلا.

علاج هرمونات الخصوبة (hCG + FSH): يحفز الخصيتين لإنتاج التستوستيرون طبيعيا، يدعم نمو العضو الذكري، يكبر حجم الخصيتين، ويستعيد القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية، وهو الخيار الأمثل للراغبين بالإنجاب كما يفيد كل من Bioscientifica وOUP Academic.

الأطباء يبدأون عادة بالتشخيص عبر تحليل مستويات الهرمونات، وفحص حاسة الشم، وتصوير الدماغ، بالإضافة إلى فحوص جينية عند الحاجة. بعد ذلك يتم اختيار العلاج الأنسب حسب عمر المريض وهدفه، سواء لتحفيز البلوغ أو لاستعادة الخصوبة.

تشير الدراسات إلى أن المتابعة طويلة المدى مهمة لمراقبة نمو العضو الذكري، صحة العظام، وظائف الجسم العامة، والحالة النفسية، مع تقييم الخصوبة عند الرغبة بالإنجاب.

باختصار، متلازمة كالمان لا تعني نهاية الحياة الجنسية أو الإنجابية. بالعلاج المبكر والمناسب، يمكن للمصابين بلوغ حجم طبيعي للعضو الذكري، اكتمال البلوغ، واستعادة الخصوبة عند الحاجة، مما يتيح لهم حياة طبيعية تماما بحسب OUP Academic وBioscientifica.

