لاعبي أتليتكو مدريد من مباراة بروسيا دورتموند

فاز فريق أتلتيكو مدريد على فريق برشلونة برباعية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

وأحرز دفاع برشلونة إريك جارسيا الهدف الأول من خطأ لصالح فريق أتليتكو مدريد في الدقيقة ال٧ بينما سجل الهدف الثاني اللاعب أنطوان جريزمان في الدقيقة ال14 ثم سجل الثالث اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة ال 33 من عمر المباراة بينما سجل الهدف الرابع اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة ال2+45.

وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أهداف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

لوكمان يتقدم لأتليتكو مدريد بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من حارس مرمى برشلونة

جريزمان يسجل الهدف الثاني لأتليتكو مدريد بمهارة كبيرة ويصعب مهمة برشلونة

لوكمان يحرز الهدف الثالث لأتليتكو مدريد بعد هجمة مرتدة منظمة