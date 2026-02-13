مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

أوساسونا

كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي

- -
21:45

تشيلسي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

أهداف مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)

كتب : محمد الميموني

12:07 ص 13/02/2026

لاعبي أتليتكو مدريد من مباراة بروسيا دورتموند

فاز فريق أتلتيكو مدريد على فريق برشلونة برباعية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

وأحرز دفاع برشلونة إريك جارسيا الهدف الأول من خطأ لصالح فريق أتليتكو مدريد في الدقيقة ال٧ بينما سجل الهدف الثاني اللاعب أنطوان جريزمان في الدقيقة ال14 ثم سجل الثالث اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة ال 33 من عمر المباراة بينما سجل الهدف الرابع اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة ال2+45.

وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أهداف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

