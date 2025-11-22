يمكن أن يؤدي الطقس البارد وضعف المناعة والتوتر إلى زيادة ظهور قرح الفم خلال أشهر الشتاء، ولكن إذا استمرت لأكثر من أسبوعين فيجب استشارة الطبيب فورا.

وقال طبيب الأسنان البريطاني أندريه بوزيتش: "معظم القرح غير ضارة وتختفي خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن إذا استمرت فهذه علامة تحذيرية لا ينبغي تجاهلها".

لماذا تشكل القرحة المستمرة مخاطر خطيرة؟

معظم قرح الفم تنشأ من الإجهاد أو عض الشفاه دون قصد، لكن القروح العنيدة قد تشير أحيانا إلى سرطان الفم أو الحلق في مراحله المبكرة خاصة بين المدخنين أو مدمني الكحول أو المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري.

وأضاف بوزيك: "غالبا ما تبدأ هذه السرطانات صغيرة وغير مؤلمة، وقد لا تسبب الشعور بالتعب في البداية"، وفق ما كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

علامات التحذير التي يجب البحث عنها

قرحة الفم التي تستمر لأكثر من أسبوعين.

كتلة مؤلمة تتكرر في الفم.

ألم أو صعوبة في البلع.

كتلة في الرقبة أو تحت الفك.

خطوات بسيطة للبقاء آمنا

وأضاف الدكتور بوزيتش أن المواظبة على إجراء فحوصات الأسنان بشكل منتظم كل ستة أشهر تعد من أبسط الطرق لضمان الكشف المبكر عن الحالات الخطيرة.

ولا يقتصر دور طبيب الأسنان على فحص التسوس فحسب، بل أيضا اكتشاف العلامات المبكرة للسرطان والالتهابات والأمراض الأخرى التي قد تظهر أولا داخل الفم.

ويجب أيضا الحفاظ على نظافة الفم وتجنب التبغ والحد من تناول الكحول، وهما عاملان مهمان لخطر الإصابة بسرطان الفم والحلق.

