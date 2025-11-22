إعلان

احذرها.. 4 عادات يومية تؤذي البنكرياس وتزيد مخاطر المرض

كتب : نرمين ضيف الله

01:00 ص 22/11/2025

البنكرياس

كتبت- نرمين ضيف الله:

البنكرياس عضو حيوي يلعب دورًا رئيسيًا في الهضم وتنظيم سكر الدم، وإنتاج الإنزيمات والهرمونات مثل الإنسولين والغلوكاجون يعتمد على صحة هذا العضو.

والعادات اليومية غير الصحية تضعف وظائف البنكرياس وتزيد من خطر الالتهاب، السكري، وحتى السرطان.

ووفق موقع "هيلث لاين"، فإن أهم العادات الضارة للبنكرياس ما يلي:

التدخين

يزيد من خطر التهاب البنكرياس الحاد والمزمن.

الإقلاع يقلل المخاطر تدريجيًا بعد سنوات.

النيكوتين والمواد المسرطنة في الدخان تضر خلايا البنكرياس.

النظام الغذائي غير الصحي

الإفراط في الدهون المشبعة، اللحوم المصنعة، والكربوهيدرات المكررة يرهق البنكرياس.

حصوات المرارة قد تسد القناة الصفراوية وتسبب تلف البنكرياس.

ارتفاع الدهون الثلاثية والوجبات السكرية يزيد الضغط على البنكرياس ويزيد خطر السرطان.

السمنة

تراكم الدهون في البنكرياس أو حوله ("تدهن البنكرياس") يضعف الوظائف ويزيد خطر الالتهاب والسرطان.

الخمول البدني

يزيد مقاومة الجسم للإنسولين ويجعل البنكرياس يعمل بجهد أكبر.

النشاط المنتظم يقلل خطر السرطان ويدعم المناعة وصحة الخلايا.

