ليست مجرد دوخة.. إليك أسباب فقدان التوازن عند النهوض فجأة

يشعر العديد من الأشخاص بالدوار أو عدم وضوح الرؤية وطنين الأذنين عند النهوض بسرعة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء. هذا الشعور يزول عادة في ثوانٍ، لكن تكراره قد يشير إلى مشكلات في ضغط الدم أو الأوعية الدموية، نقلا عن health.mail.ru.

الآلية وراء الدوار (انخفاض ضغط الدم الانتصابي):

تأثير الجاذبية: عند النهوض، تسحب الجاذبية الدم مؤقتاً نحو الجزء السفلي من الجسم (أوردة الساقين والبطن).

استجابة الجسم التلقائية: لمنع نقص الأكسجين في الدماغ، يجب أن يستجيب الجهاز العصبي اللاإرادي على الفور عبر انقباض الأوعية الدموية وتسارع النبض لدفع الدم إلى الأعلى.

فشل الآلية: عندما يتباطأ رد فعل هذا الجهاز اللاإرادي، يتلقى الدماغ كمية أقل من الأكسجين لجزء من الثانية، مما يسبب الدوار، الضعف، أو ضبابية الرؤية.

السبب الرئيسي: هذا الخلل يُعرف بـ انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وهو انخفاض مؤقت في الضغط عند تغيير وضعية الجسم.

الحالات التي تفشل فيها آلية ضبط الضغط:

على الرغم من أن الضغط يعود طبيعياً بسرعة لدى الشخص السليم، إلا أن هذه الآلية قد تفشل في الحالات التالية:

بعد الاستلقاء أو النوم لفترات طويلة حيث تكون الأوعية مسترخية.

حالة الجفاف أو فقدان الدم.

تناول بعض الأدوية (مثل مدرات البول، المهدئات، أو أدوية خفض الضغط).

الإرهاق، سوء التغذية، أو انخفاض مستويات الحديد.

ملاحظة: يختلف هذا النوع من الدوار عن الدوار المرتبط بمشكلات الأذن الداخلية أو التنسيق الحركي، ويرجع إلى نقص مؤقت في تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ. كما قد يرتبط أحياناً باضطراب في التنظيم اللاإرادي أو انخفاض الهيموغلوبين.

متى يكون الدوار خطيراً و يستدعي استشارة الطبيب؟

يُعتبر الدوار الخفيف عند الوقوف المفاجئ أمراً طبيعياً، لكن يجب طلب العناية الطبية إذا تكررت الأعراض أو كانت مصحوبة بالآتي:

الدوار متكرر.

حدوث إغماء أو سقوط.

تزامن الأعراض مع غثيان، طنين في الأذن، أو دوار قوي.

حدوث تسارع أو انخفاض حاد في النبض.

تشير هذه الأعراض إلى: فقر الدم، عدم انتظام ضربات القلب، أمراض الغدة الكظرية، أو مشكلات عصبية.

نصائح بسيطة لتقليل خطر الدوخة:

للوقاية من الدوار عند النهوض، يُنصح باتباع ما يلي:

النهوض التدريجي: الجلوس أولاً على السرير وأخذ نفس عميق قبل محاولة الوقوف.

الترطيب: الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف الذي يقلل من حجم الدم.

التغذية السليمة: عدم تفويت وجبات الطعام لتجنب انخفاض السكر الذي يزيد الضعف.

مراقبة الضغط: إذا كان ضغط الدم أقل من 100/60 مم زئبق يجب استشارة الطبيب.

تقوية الأوعية: عبر ممارسة النشاط البدني المعتدل (المشي) أو الاستحمام المتباين.

