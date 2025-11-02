ماذا يكشف لون المخاط عن صحتك؟

كتبت- شيماء مرسي

لون المخاط قد يساعد على تحديد نوع العدوى التي يكافحها الجسم، لذا يجب معرفة ألوان المخاط، وهو ما نكشفه لكم، وفقا لموقع "سوري لايف".

المخاط الأبيض

يعتبر المخاط دليلا صحيا طبيعيا، حيث تتمثل وظيفته الأساسية في ترطيب الممرات الأنفية وتوفير الحماية لها.

ومع ذلك، عندما تزيد كمية المخاط الصافي ويصاحبها عطس ودموع سائلة، فقد يدل ذلك على رد فعل تحسسي (كحمى القش) أو يكون بداية للإصابة بـ نزلة برد.

والمخاط الأبيض علامة على الجفاف أو الإصابة بنزلة برد أو عدوى فيروسية.

وغالباً ما يكون المخاط الأبيض طبيعياً، لكن زيادة كميته قد تشير إلى وجود حساسية، أو عدوى فيروسية مثل نزلة البرد، أو التهاب ناتج عن حالة رئوية مثل التهاب الشعب الهوائية.

وقد يشير المخاط الأبيض السميك والصلب إلى عدوى بكتيرية تتطلب عناية طبية.

المخاط الأصفر

يدل أن الجسم يحارب عدوى، مثل نزلة برد أو إنفلونزا أو التهاب صدري أو أعراض التهاب الصدر أو التهاب الجيوب الأنفية.

المخاط الأخضر

مؤشر قوي على وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية طويلة الأمد.

كما قد يشير إلى حالات مثل التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الصدر، أو التهاب الشعب الهوائية، إلا أنه عادةً ما يزول من تلقاء نفسه في غضون بضعة أسابيع.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عند ظهور مخاط أخضر مع حمى أو أعراض برد لا تتحسن، يشتبه بشدة في وجود عدوى بكتيرية، لذا، يجب التوجه للطبيب فورا.

