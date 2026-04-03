مع تغيّر الفصول وازدياد التقلبات الجوية، يبحث كثيرون عن مشروبات طبيعية تعزز المناعة وتخفف من أعراض البرد والإرهاق.



والحلبة الحصى من أبرز هذه الخيارات، إذ استُخدمت منذ قرون في الطب التقليدي لما لها من فوائد صحية متعددة.

لكن ماذا يحدث فعليًا داخل جسمك عند تناول كوب منها يوميًا؟

ما هي الحلبة الحصى ولماذا تُستخدم؟

بحسب "هيلث لاين" الطبي؛ فإن الحلبة الحصى هي بذور نبات الحلبة، وتتميز بطعمها القوي ورائحتها النفاذة.



تحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية مثل الألياف، والحديد، والمغنيسيوم، بالإضافة إلى مركبات نباتية نشطة تُعرف بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب.

كيف تؤثر الحلبة على جهاز المناعة؟

عند تناول كوب من الحلبة الحصى، يحصل الجسم على دفعة من المركبات التي تساعد في تقوية جهاز المناعة.



هذه المركبات تعمل على مقاومة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، وهو ما يكون مفيدًا بشكل خاص خلال فترات تغير الطقس التي يزداد فيها خطر الإصابة بنزلات البرد.

هل تساعد الحلبة في التخفيف من أعراض البرد؟

تُعرف الحلبة بقدرتها على تهدئة الحلق وتقليل الاحتقان، عند شربها دافئة، يمكن أن تساعد في إذابة البلغم وتسهيل التنفس، كما أن خصائصها المضادة للبكتيريا قد تساهم في تقليل شدة العدوى.

ماذا يحدث للجهاز الهضمي عند شرب الحلبة؟

الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء؛ كما أنها تقلل من الشعور بالانتفاخ وتحسن من امتصاص العناصر الغذائية، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

هل تؤثر الحلبة على مستويات الطاقة؟

بفضل احتوائها على الحديد وبعض الفيتامينات، يمكن أن تساعد الحلبة في تقليل الشعور بالإرهاق وزيادة مستويات الطاقة، هذا التأثير يكون ملحوظًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص بسيط في العناصر الغذائية.

هل هناك فوائد للحلبة في تنظيم السكر في الدم؟

الحلبة تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذلك، تكون مفيدة لمرضى السكري، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها بشكل منتظم.

هل توجد آثار جانبية لتناول الحلبة؟

رغم فوائدها، تسبب الحلبة بعض الآثار الجانبية مثل اضطرابات المعدة أو رائحة الجسم القوية لدى بعض الأشخاص، كما لا يُنصح بالإفراط في تناولها، خاصة للحوامل أو لمن يتناولون أدوية معينة.

ما أفضل طريقة لتناول الحلبة في الطقس المتقلب؟

يمكن غلي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب ماء لمدة 10 دقائق، ثم تصفيتها وشربها دافئة؛ يمكن إضافة العسل أو الليمون لتحسين الطعم وزيادة الفائدة، خاصة خلال الأيام الباردة أو المتقلبة.



