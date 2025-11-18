5 فوائد غير متوقعة لتناول الطعام ببطء.. اعرفها

تناول الطعام ببطء لا يمنحك وقتا للاستمتاع بالنكهات فقط، بل يقدم أيضا فوائد صحية عديدة، حسب موقع "Health".

تحسين الهضم

المضغ البطيء يساعد على تفتيت الطعام إلى قطع أصغر، ما يسهل على المعدة والأمعاء امتصاص العناصر الغذائية ويقلل من مشكلات الانتفاخ والغازات.

زيادة الشعور بالشبع وضبط الشهية

تناول الطعام ببطء يعزز الإحساس بالشبع ويقلل الإفراط في الأكل، حيث تمنح العملية الدماغ الوقت للتعرف على إشارات الشبع.

الاستمتاع بالوجبات

يسمح أيضا بالتركيز على الطعم والقوام والرائحة، ما يجعل الوجبات أكثر متعة.

إنقاص الوزن

الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء يكونون أكثر وعيا بإشارات الجوع، ما يسهم في خفض السعرات الحرارية اليومية والحفاظ على وزن صحي.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية

المضغ الجيد للطعام يزيد من استفادة الجسم من العناصر الغذائية، خاصة الكربوهيدرات المعقدة التي تحتاج إلى هضم جيد.

نصائح لتناول الطعام ببطء

- مضغ كل قَطعة 20 مرة على الأقل قبل البلع.

- وضع الشوكة أو الملعقة بين كل قَطعة.

- تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة أو استخدام ملاعق أصغر.

- شرب الماء أثناء الوجبة لتنظيم تناول الطعام.

- إيقاف التلفاز وتجنب تصفح الهاتف للتركيز على الطعام.

- تخصيص 20 إلى 30 دقيقة في كل وجبة لتعتاد تدريجيا على الأكل ببطء.

