أطعمة ومشروبات تحارب الأرق- تناولها فورا

يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتحسين النوم بعيدا عن الأدوية، وهناك بعض الأطعمة يمكن أن تساعد الجسم على الاسترخاء وتهيئته للنوم بشكل أفضل، إليك أبرزها، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الكيوي

من الفواكه الغنية بالسيروتونين ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتقليل الالتهابات التي تُبقي الجسم في حالة يقظة.

تناول حبة أو اثنتين قبل النوم بساعة يساعد على النوم بسهولة.

الكرز

من المصادر الطبيعية القليلة لـ الميلاتونين، هرمون النوم الأساسي، كوب صغير في المساء يساعدك ةعلى النوم بسرعة ولفترة أطول.

اللوز

غني بالمغنيسيوم الذي يؤدي إلى استرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، بالإضافة إلى استقرار مستوى السكر في الدم طوال الليل.

الموز

يمتاز بمحتواه من التريبتوفان الذي يتحول في الدماغ إلى السيروتونين والميلاتونين، كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساعدان على استرخاء الجسم، ما يجعله إحدى أبسط الوصفات الطبيعية لمكافحة الأرق.

الحليب الدافئ

الحليب الدافئ يحتوي على التربتوفان والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان في إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

الشوفان

يساعد تناول الشوفان في الليل على الشعور بالاسترخاء، فهو غني بالميلاتونين والكربوهيدرات المعقدة التي تعزز إنتاج السيروتونين، ويمكن تناوله مع الحليب الدافئ والقليل من العسل لوجبة مهدئة ومشبعة.

شاي البابونج

يحتوي على مركب الأبيجينين الذي يساعد على تهدئة الدماغ، وتهيئة الجسم للنوم الهادئ.

