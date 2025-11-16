دراسة تكشف طريقة فعالة لمعالجة الحزن والاكتئاب

كشفت دراسة صينية عن طريقة بسيطة وفعالة للمساعدة في التغلب على الحزن والاكتئاب.

وأشارت الدراسة أن أصوات الطبيعة كتغريد الطيور فعالة في تخفيف مشاعر الحزن والاكتئاب بنفس قدر فاعلية تمارين التأمل والتنفس واليوجا، بالإضافة إلى دورها في دعم توازن الجهاز العصبي.

وأجريت الدراسة على 187 طالبا جامعيا، بعضهم يعاني من أعراض الاكتئاب، وبعد مشاهدة مقاطع حزينة، قسموا إلى مجموعتين: استمعت الأولى لتغريد الطيور، وخضعت الثانية لتأمل قصير.

وأظهرت كلتا الطريقتين تقليلا للحزن واستعادة للهدوء العاطفي، لكن تأثير أصوات الطيور كان أكثر وضوحاً لدى المشاركين الذين يعانون من الاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين استمعوا لتغريد الطيور أظهروا تسارعا في تعافي معدل ضربات القلب، مما يدل على تحسن قدرتهم على التعامل مع الإجهاد النفسي.

ويعتقد الباحثون أن هذه الأصوات تحفز التنظيم العاطفي بشكل طبيعي وبأسلوب سهل وفعال وفقا لـ "لينتارو".

ويفسر الباحثون هذه النتيجة بأن الاستماع للأصوات الطبيعية لا يتطلب جهدا ذهنيا أو تركيزا عاليا، على عكس التأمل الذي يحتاج إلى ممارسة مستمرة ووعي عميق.

ولهذا السبب، تعد الأصوات الطبيعية مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف التركيز أو انخفاض المزاج، إذ تعمل بلطف وعفوية على تحسين الحالة النفسية واستعادة التوازن الداخلي.

