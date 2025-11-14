5 مؤشرات تدل على تراكم السموم في جسمك.. لا تتجاهلها

قد يرسل جسدك إشارات خفية تنبهك إلى وجود خلل داخلي، لكننا غالبًا نتجاهلها أو نفسرها بشكل خاطئ، ومن بين هذه الإشارات ما يرتبط بتراكم السموم داخل الجسم، وهي مواد ضارة قد تتسلل من الطعام المعلب، والهواء الملوث، وحتى من التوتر المستمر.

وبحسب موقع Healthline، فإن الجسم يمتلك نظامًا متكاملًا للتخلص من السموم عبر الكبد والكليتين والجلد، لكن عند تعرضه للإجهاد أو اتباع عادات غير صحية، قد تتراكم السموم وتبدأ أعراضها في الظهور تدريجيًا.

إليك أبرز 5 مؤشرات تدل على تراكم السموم في الجسم:

1- الإرهاق المستمر دون سبب واضح

إذا كنت تشعر بتعب دائم حتى بعد النوم الكافي، فقد يكون السبب تراكم السموم التي تؤثر على الكبد وتبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة والشعور بالإجهاد المزمن.

2-رائحة الفم الكريهة رغم العناية بالنظافة الشخصية

يشير الأطباء إلى أن الكبد عندما يعجز عن التخلص من الفضلات بشكل طبيعي، تنتقل بعض المواد السامة إلى الجهاز الهضمي، مسببة رائحة فم غير محببة يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية.

3-مشكلات الجلد والبثور المفاجئة

يعد الجلد مرآة لصحة الجسم، وظهور الحبوب أو الطفح الجلدي المفاجئ قد يكون علامة على أن الجسم يحاول التخلص من السموم عن طريق المسام بعد إرهاق الكبد والكلى.

4- اضطرابات الهضم وكثرة الانتفاخات

تراكم السموم في الجهاز الهضمي يؤدي إلى ضعف امتصاص العناصر الغذائية وزيادة الغازات والانتفاخ، ما يشير إلى خلل في أداء الأمعاء.

5-ضعف التركيز وتقلب المزاج

تؤثر السموم المتراكمة على الجهاز العصبي وتوازن الهرمونات، مما يسبب تشتتا في التركيز وشعورا بالقلق أو الاكتئاب دون أسباب نفسية واضحة.