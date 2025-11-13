في الشتاء.. فاكهة شهيرة تقوي مناعتك وتحمي الكلى والقلب

في فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

والبرتقال من الفواكه الصحية المهمة هذا الموسم، فهو لا يمنح الجسم فيتامين "سي" فقط، بل يساعد أيضا على تنقية الجسم من السموم والحفاظ على صحة الجلد والقلب، بحسب موقع "Health".

التخلص من حصوات الكلى

يساعد البرتقال على رفع حموضة البول، ما يقلل من ترسب أكسالات الكالسيوم ويسهم في الوقاية من حصوات الكلى.

تقوية المناعة

غني بفيتامين "ج" المعروف بـ حمض الأسكوربيك، الذي يؤدي دورا أساسيا في تقوية جهاز المناعة، امتصاص الحديد، وبناء الأنسجة، ما يجعله وسيلة طبيعية للوقاية من نزلات البرد والأمراض الموسمية.

حماية الخلايا من التلف

يقلل البرتقال من نقص العناصر الغذائية، ويساعد على التئام الجروح وحماية الخلايا من التلف.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي أيضا على مركب هيربيريدين، الذي يساعد في خفض الكوليسترول وعلاج ارتفاع ضغط الدم، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة البشرة

يؤدي استهلاكه أيضا إلى توفير العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويحافظ على صحة البشرة ويعالج بعض اضطرابات الجلد.

مكافحة السرطان

بفضل احتوائه على مركب الليمونويدات الذي يسهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل المعدة، القولون، الفم، الثدي، الجلد والرئة.

