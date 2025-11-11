7 أطعمة تعزز صحة البشرة.. احرص على تناولها

البشرة الصحية تعتمد بشكل كبير على التغذية السليمة، اختيار الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يمكن أن يعزز نضارة الوجه، ويبطئ علامات الشيخوخة.

فيما يلي، أبرز الأطعمة التي تدعم صحة البشرة وتمنحها نضارة وحيوية، وفقا لموقع "health".

الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، والفلافونويد، والأحماض الفينولية التي تحمي الجلد من التلف التأكسدي، كما يسهم فيتامين C في إنتاج الكولاجين، البروتين الأساسي الذي يمنح البشرة مرونتها وشبابها.

بذور عباد الشمس

غنية بالبروتين وفيتامين E، الذي يحمي خلايا الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وينظم الالتهابات، ويعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين للحفاظ على مظهر البشرة الشاب.

مرق العظام

الجيلاتين في مرق العظام يحتوي على الأحماض الأمينية الضرورية لتخليق الكولاجين، ما يدعم ترطيب البشرة وتجديد خلاياها بفعالية.

لحوم الأعضاء

الكبد والقلب غنيان بالفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجلد، ويعتبران مصدرًا متكاملاً للبروتين الضروري لإصلاح خلايا البشرة.

المحار

المحار غني بالزنك والسيلينيوم، اللذين ينظمان الالتهابات ويقويان حماية الجلد من التلف التأكسدي، كما يزود البشرة بأحماض أوميجا-3 المضادة للالتهابات.

البروكلي

مصدر غني بالألياف، فيتامين C، والبوليفينولات، التي تثبط تكسير الكولاجين والإيلاستين، تحمي البشرة من أضرار الشمس، وتسرع تجديد خلايا الجلد، كما يحتوي على بيتا كاروتين لتعزيز صحة البشرة.

الطماطم

الطماطم المصدر الرئيسي لليكوبين، مضاد الأكسدة القوي الذي يقلل من الالتهابات ويحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

