رغم تراجع حدة جائحة كورونا عالميا، لا يزال الفيروس يواصل التحور، مع ظهور سلالات أحدثها المتحور BA.3.2 المعروف باسم "سيكادا"، والذي عاد للواجهة مجددا بعد ظهوره الأول في 2024.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة TIME، بدأ المتحور في تسجيل إصابات داخل الولايات المتحدة، بعد فترة من الكمون تشبه دورة حياة حشرة السيكادا، التي تختفي لسنوات قبل أن تعود للظهور بكثافة.

لماذا سمي "سيكادا"؟

يرجع الاسم إلى طبيعة انتشاره المتقطعة، حيث ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا أواخر 2024، ثم تراجع أمام سلالات أخرى قبل أن يعاود الانتشار مجددا بعد نحو عام، في نمط يشبه الحشرة التي تحمل الاسم ذاته.

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحمل "سيكادا" ما بين 70 إلى 75 طفرة جينية في بروتين "الشوكة"، وهو الجزء الذي يتعرف عليه جهاز المناعة.

ورغم هذا العدد الكبير من الطفرات، يظل المتحور ضمن عائلة "أوميكرون"، ما يعني احتفاظه ببعض السمات الجينية المشتركة مع السلالات السابقة.

ما مدى انتشار متحور سيكادا الجديد؟

جرى رصد "سيكادا" في أكثر من عشرين ولاية أمريكية، كما تشير التقديرات إلى أنه كان مسؤولا عن نحو 30% من إصابات كورونا في أوروبا مؤخرا، رغم استمرار محدودية البيانات بسبب تراجع أنظمة الرصد.

تشير البيانات إلى أن اللقاحات الحالية، التي تستهدف سلالات "أوميكرون" مثل JN.1، لا تزال توفر حماية جزئية ضد المتحور الجديد، لكنها قد تكون أقل فاعلية مقارنة بالسلالات السابقة.

وقال الدكتور ويليام شافنر إن اللقاحات لا تمنع الإصابة بشكل كامل، لكنها تقلل بشكل كبير من خطر الحالات الشديدة ودخول المستشفى.

ما هي أعراض متحور سيكادا؟

لا تختلف أعراض "سيكادا" عن متحورات كورونا السابقة، وتشمل:

التهاب الحلق

الحمى أو القشعريرة

الصداع

السعال

آلام الجسم

سيلان الأنف

ويؤكد الخبراء أن الأعراض قد تختلط مع الإنفلونزا، ما يجعل الفحص هو الوسيلة الأدق للتشخيص.

لا تزال البيانات غير مكتملة، لكن يرجح الخبراء أن اختبارات كورونا الحالية ستظل قادرة على اكتشاف المتحور، نظرا لاعتمادها على أجزاء أقل عرضة للتحور في الفيروس.

طرق الوقاية من متحور "سيكادا"

رغم عدم ثبوت أنه أكثر خطورة حتى الآن، ينصح الأطباء باتباع إجراءات وقائية لتقليل خطر الإصابة، تشمل:

الالتزام بالتطعيم والجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر عرضة

إجراء اختبار كورونا عند ظهور أعراض تنفسية

تجنب الأماكن المزدحمة سيئة التهوية

ارتداء الكمامة في البيئات عالية الخطورة

البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض

هل يشكل سيكادا خطرا أكبر من كورونا؟

حتى الآن، لا توجد أدلة قاطعة على أن "سيكادا" يسبب مرضا أشد من المتحورات السابقة، لكن قدرته على التحور تضعه تحت المراقبة المستمرة.

ويؤكد الخبراء أن العامل الحاسم سيظل في مدى انتشاره وقدرته على تجاوز المناعة، وهو ما ستكشفه البيانات خلال الفترة المقبلة.

