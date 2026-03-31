إعلان

أسرع من كورونا.. طرق الوقاية من متحور سيكادا الجديد

كتب : أحمد الضبع

08:27 م 31/03/2026 تعديل في 08:29 م

متحور سيكادا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم تراجع حدة جائحة كورونا عالميا، لا يزال الفيروس يواصل التحور، مع ظهور سلالات أحدثها المتحور BA.3.2 المعروف باسم "سيكادا"، والذي عاد للواجهة مجددا بعد ظهوره الأول في 2024.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة TIME، بدأ المتحور في تسجيل إصابات داخل الولايات المتحدة، بعد فترة من الكمون تشبه دورة حياة حشرة السيكادا، التي تختفي لسنوات قبل أن تعود للظهور بكثافة.

لماذا سمي "سيكادا"؟

يرجع الاسم إلى طبيعة انتشاره المتقطعة، حيث ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا أواخر 2024، ثم تراجع أمام سلالات أخرى قبل أن يعاود الانتشار مجددا بعد نحو عام، في نمط يشبه الحشرة التي تحمل الاسم ذاته.

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحمل "سيكادا" ما بين 70 إلى 75 طفرة جينية في بروتين "الشوكة"، وهو الجزء الذي يتعرف عليه جهاز المناعة.

ورغم هذا العدد الكبير من الطفرات، يظل المتحور ضمن عائلة "أوميكرون"، ما يعني احتفاظه ببعض السمات الجينية المشتركة مع السلالات السابقة.

ما مدى انتشار متحور سيكادا الجديد؟

جرى رصد "سيكادا" في أكثر من عشرين ولاية أمريكية، كما تشير التقديرات إلى أنه كان مسؤولا عن نحو 30% من إصابات كورونا في أوروبا مؤخرا، رغم استمرار محدودية البيانات بسبب تراجع أنظمة الرصد.

تشير البيانات إلى أن اللقاحات الحالية، التي تستهدف سلالات "أوميكرون" مثل JN.1، لا تزال توفر حماية جزئية ضد المتحور الجديد، لكنها قد تكون أقل فاعلية مقارنة بالسلالات السابقة.

وقال الدكتور ويليام شافنر إن اللقاحات لا تمنع الإصابة بشكل كامل، لكنها تقلل بشكل كبير من خطر الحالات الشديدة ودخول المستشفى.

ما هي أعراض متحور سيكادا؟

لا تختلف أعراض "سيكادا" عن متحورات كورونا السابقة، وتشمل:

  • التهاب الحلق
  • الحمى أو القشعريرة
  • الصداع
  • السعال
  • آلام الجسم
  • سيلان الأنف

ويؤكد الخبراء أن الأعراض قد تختلط مع الإنفلونزا، ما يجعل الفحص هو الوسيلة الأدق للتشخيص.

لا تزال البيانات غير مكتملة، لكن يرجح الخبراء أن اختبارات كورونا الحالية ستظل قادرة على اكتشاف المتحور، نظرا لاعتمادها على أجزاء أقل عرضة للتحور في الفيروس.

طرق الوقاية من متحور "سيكادا"

رغم عدم ثبوت أنه أكثر خطورة حتى الآن، ينصح الأطباء باتباع إجراءات وقائية لتقليل خطر الإصابة، تشمل:

  • الالتزام بالتطعيم والجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر عرضة
  • إجراء اختبار كورونا عند ظهور أعراض تنفسية
  • تجنب الأماكن المزدحمة سيئة التهوية
  • ارتداء الكمامة في البيئات عالية الخطورة
  • البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض

هل يشكل سيكادا خطرا أكبر من كورونا؟

حتى الآن، لا توجد أدلة قاطعة على أن "سيكادا" يسبب مرضا أشد من المتحورات السابقة، لكن قدرته على التحور تضعه تحت المراقبة المستمرة.

ويؤكد الخبراء أن العامل الحاسم سيظل في مدى انتشاره وقدرته على تجاوز المناعة، وهو ما ستكشفه البيانات خلال الفترة المقبلة.

فيروس كورونا متحور سيكادا الوقاية كورونا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
حوادث وقضايا

مصرع شخصين و8 حالات اختناق.. ماذا حدث بحريق محل ملابس الزيتون؟
غرق السباح "جون" في نادٍ الغابة.. قرار من الجنح بشأن محاكمة مدرب ومشرف
حوادث وقضايا

غرق السباح "جون" في نادٍ الغابة.. قرار من الجنح بشأن محاكمة مدرب ومشرف
الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
أخبار مصر

الصحة العالمية: لا رصد لتسرب إشعاعي حتى الآن
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إسبانيا.. شوبير يواصل التألق
عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)