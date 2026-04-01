كشفت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من السكر بشكل يومي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بحصوات المرارة لدى البالغين، ما يجعل التحكم في استهلاك السكر خطوة وقائية مهمة لصحة المرارة.

كم السكر يمكن تناوله يوميا؟

وبحسب موقع نيوز ميديكال، أشارت الدراسة إلى أن كل زيادة مقدارها 100 جرام من السكر يوميا ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بحصوات المرارة بنسبة 41%، حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس والنشاط البدني والأمراض المزمنة.

ومع ذلك، تختلف التأثيرات من شخص لآخر بحسب العوامل الصحية الفردية.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

أظهرت الدراسة أن النساء شكلن غالبية المشاركين المصابين، كما كان كبار السن، وأصحاب الوزن الزائد، والخاملون بدنيا أكثر عرضة للإصابة.

كذلك تزداد المخاطر عند من يستهلكون نحو 150 جراما من السكر يوميا، لتصل نسبة الإصابة إلى 82% مقارنة بالأقل استهلاكا.

كيف يرفع السكر خطر حصوات المرارة؟

يفسر الباحثون ذلك بعدة آليات:

أولا، ارتفاع السكر يرفع مستويات الجلوكوز والإنسولين، ما يزيد إفراز الكبد للكوليسترول في الصفراء ويؤدي إلى فرط تشبعها.

ثانيا، السمنة ومقاومة الإنسولين الناتجة عن النظام الغذائي عالي السكر تقلل حركة المرارة وتسبب ركود الصفراء.

كما أن الإفراط في السكر يحفز الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يضعف وظيفة المرارة ويزيد تكون بلورات الكوليسترول.

كيف يمكن الوقاية؟

تشير الدراسة إلى أن تقليل استهلاك السكر خطوة وقائية سهلة وفعالة، إذ يمكن أن تقلل من خطر حصوات المرارة وتحسن الصحة العامة، بالإضافة إلى الحد من تكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن مضاعفات الحصوات مثل التهاب المرارة أو البنكرياس.

