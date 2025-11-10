تأثير دمج التبغ مع القنب على الدماغ.. دراسة تكشف

توصلت دراسة أولية إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون القنب والتبغ معا يعانون من تغييرات دماغية قد تزيد من خطر الإدمان وتفاقم المشكلات الصحية النفسية، مقارنة بمن يستخدمون أحدهما فقط.

وأجرى الباحثون فحوصات دماغية على ثمانية مشاركين استخدموا القنب فقط، وخمسة مشاركين استخدموا التبغ والقنب معا، ووجدوا أن المجموعة الأخيرة كانت لديها مستويات أعلى من إنزيم رئيسي في مناطق متعددة من الدماغ، يسمى "هيدرولاز أميد الأحماض الدهنية" (FAAH)، وهو إنزيم يتفاعل مع نظام "إندوكانابينويد"، المتحكم بمستويات ناقل عصبي مرتبط بمشاعر الفرح، بحسب ميديكال إكسبريس

وتشير الدراسات الحديثة على الحيوانات إلى أن FAAH قد يؤثر على أنظمة مكافأة النيكوتين، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا يحدث لدى البشر. كما أن بعض المتغيرات الجينية في FAAH ترتبط بزيادة خطر الإدمان وارتفاع مستويات القلق.

وقالت الباحثة الرئيسية، راشيل رابين، أستاذة علم النفس في جامعة ماكجيل بكندا: "هذا أول دليل لدى البشر على آلية جزيئية قد تكون وراء معاناة مستخدمي القنب والتبغ من نتائج أسوأ".

ولم تشمل الدراسة الأشخاص الذين يدخنون التبغ فقط، ما يعني أن تأثير التبغ وحده على الدماغ لم يحلل بعد، ويأمل الباحثون في إجراء المزيد من الدراسات لفهم ما إذا كان القنب يزيد من هذه التغيرات أو يشكل خطرا أكبر على الصحة العقلية عند دمجه مع التبغ.

ومن جانبها، قالت رومينا مزراهي، المعدة المشاركة والطبيبة النفسية: "أدهشنا مدى قوة التأثير ووضوح الفرق بين من استخدموا القنب وحده وبين من دمجوه مع التبغ".

وأوضح الباحثون أن معظم الدراسات الحالية قائمة على الملاحظة، ما يمنع إثبات علاقة سببية، وأنها غالبا لا تأخذ في الاعتبار كمية التبغ أو القنب المستخدمة، ما قد يؤثر على النتائج. ومع ذلك، يبدو من المعقول أن يكون لمزيج التبغ والقنب تأثيرات مختلفة عن القنب وحده، وستكشف الدراسات المستقبلية المزيد عن هذه الآثار.

نشرت الدراسة في مجلة تقارير إدمان المخدرات والكحول.