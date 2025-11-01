كيف تبدأ يومك بطاقة عالية ومزاج رائع؟

هناك طرق مختلفة تؤثر بشكل كبير على مستوى الطاقة والمزاج طوال النهار.

ووفق ما جاء في "Harvard Health"، غالبا، لا تحتاج إلى روتين معقد يكفي اعتماد بعض العادات الصباحية البسيطة والمنتظمة لتفعيل الجسم والعقل نحو أداء أفضل.

كما يشير موقع Verywell Health إلى أن ترطيب الجسم، الحركة الخفيفة، وتناول الإفطار الصحي تعد من أهم الخطوات العلمية لتعزيز النشاط واليقظة.

خطوات بدء يومك بطاقة عالية ومزاج رائع

1- وكل نفسك أولا بالماء

ابدأ صباحك بشرب كوب ماء فور الاستيقاظ. بعد النوم، يفقد الجسم بعض السوائل وتبدأ عملية الأيض ببطء.

فترطيبك المبكر يساعدك على تنشيط الدورة الدموية وتحسين التركيز.

2- استقبل الضوء الطبيعي والحركة الخفيفة

افتح الستائر أو اخرج إلى الشرفة لـ 5-10 دقائق واشعر بأشعة الشمس الصباحية.

الضوء الطبيعي يخبر الجسم بأن الوقت قد بدأ ويساعد على تنظيم الساعة البيولوجية.

بعد ذلك، قم ببعض الحركات الخفيفة مثل تمديد الذراعين أو المشي في المكان أو حتى بعض تمارين الاستطالة.

3- تناول إفطارا يزودك بالقوة

الإفطار ليس فقط وجبة صباحية بل هو وقود لجسمك وعقلك بعد ساعات الصيام الليلية.

يوصى بأن يحتوي على بروتين، وحبوب كاملة، وخضروات أو فواكه مثلا: بيض مع خبز حبوب كاملة وخضار، أو زبادي يوناني مع فاكهة ومكسرات.

هذه التركيبة تساعد على إبقاء مستوى السكر في الدم مستقرا، لتجنب الشعور بالانهيار أو الانزعاج قبل منتصف اليوم.

4- خصص دقائق للتركيز والنية

خذ 2-3 دقائق بعد الإفطار أو أثناء الشرب، وجلس بهدوء، حدد هدفا أو نية لليوم.

مثلا: سأعمل بهدوء وأتمم مهمتي الأولى اليوم أو سأعطي وقتا لنفسي عند الغداء.

إدخال هذا العنصر الذهني يساعد على ضبط المزاج وتوجيه طاقتك نحو ما ترغب به.

5- تجنب الانغماس الفوري في الشاشات

ابدء يومك بتفقد الهاتف أو تصفح البريد أولا يحفز التوتر ويشتت تركيزك، بدل أن ينظم يومك.

من الأفضل تأخير استخدام الهاتف أو مشاهدة المحتوى الرقمي إلى ما بعد تنفيذ الخطوات الأساسية.