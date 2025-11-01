أسرار الحفاظ على بشرة صحية رغم ضغوط الحياة

البشرة لا تتأثر فقط بما تضعه عليها من مستحضرات، بل أيضاً بما تمر به من ضغوط يومية، وعليه فالعناية الفضلى تبدأ من الداخل أولاً.

لماذا الضغوط تضر البشرة؟

التوتر المستمر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، الذي بدوره يُضعف الجهاز المناعي للجلد ويجعل البشرة أكثر عرضه للتهيّج والجفاف.

الضغوط تؤثر على الدورة الدموية وتقلّل من وصول الأكسجين والمغذّيات إلى خلايا الجلد، ما يؤخّر تجديدها، "healthcareguys".

نمط الحياة المشحون والمتسارع غالباً ما يصحبه سلوكيات تؤذي البشرة مثل النوم القليل، تناول كميات كبيرة من السكر والمعالجة، والتعرّض لأشعة الشمس دون حماية.

أسرار للحفاظ على بشرة صحية بالرغم من ضغوط الحياة

اعتمد روتين نظافة وترطيب متوازن

نظّف بشرتك بلطافة باستخدام مستحضرات خفيفة وخالية من العطور القوية.

طبق مرطّباً مناسباً فوراً بعد غسل الوجه أو الاستحمام للحفاظ على حاجز البشرة الطبيعي.

حماية البشرة من الشمس والعوامل البيئية

استخدم واقٍ شمسي واسع الطيف على الأقل يومياً، حتى إن كان الجو غائماً.

ارتدِ ملابس واقية، قبعة، ونظّارات شمسية، وقلّل التعرّض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً.

راجع نظامك الغذائي واشرع بتحسينه

تناول الكثير من الفواكه، الخضروات، والحبوب الكاملة التي تحتوي على مضادات أكسدة تقيّ الجلد وتدعم تجدد الخلايا.

قلّل تناول السكريات والأطعمة المعالجة التي تسبّب التهابات وتؤثر على البشرة سلباً.

اشرب كميات كافية من الماء يومياً للحفاظ على ترطّب البشرة من الداخل.

احرص على النوم الكافي (7–9 ساعات تقريباً) فالنوم الجيد يسمح للبشرة بإجراء عمليات التجدد والإصلاح.

راقب إشارات بشرتك وتعامَل معها بذكاء

لاحِظ تغيّرات اللون أو الملمس أو وجود بثور أو احمرار مستمر، واستشر أخصائي جلدية عند الحاجة.