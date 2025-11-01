ما العلاقة بين الوضعية والصحة الفقرية؟

الوضعية الصحيحة تعني أن الفقرات مهيأة في محاذاة طبيعية بحيث توزع الأحمال على العمود الفقري بالتساوي مما يقلل الإجهاد على العضلات والمفاصل والأقراص الفقرية وفق Harvard Health"، "Verywell Health.

وعلى العكس أشارت مصادر مثل Atlantic Health System إلى أن الجلوس أو الوقوف المائل أو الانحناء المتكررين يسببون آلاما في الرقبة والظهر بالإضافة إلى اضطرابات في الوركين والخصر.

أوضاع يومية شائعة تضر بالعمود الفقري

إليك أبرز الوضعيات الخاطئة التي تلحق ضررا بصحة العمود الفقري

الجلوس المائل أو المنحني للأمام

عند الانحناء للأمام مقابل جهاز الحاسوب أو أثناء استخدام الهاتف تنحرف الرقبة والكتفان إلى الأمام ما يزيد الضغط على الفقرات العنقية والصدرية.

التصحيح واجعل الشاشة على مستوى العين اجلس بظهرك مستقيما وغير وضعك كل 30 إلى 60 دقيقة.

الانحناء الزائد في أسفل الظهر أو انبساطه التام

الوضع الذي يميل فيه الحوض للأمام أو الخلف بشكل مفرط يفضي إلى تشويه المنحنيات الطبيعية للعمود الفقري التقوس القطني أو انخفاضه.

حاول الحفاظ على S خفيفة في العمود الفقري عند الوقوف وادعم أسفل الظهر بمساندة عند الجلوس

استخدام غير مهيأ لإعدادات العمل أو الدراسة الإرجاء الطويل للجلوس

الجلوس لساعات طويلة بدون تغيير وضعيات الجسم أو بدون دعم مناسب يسبب إجهادا على الأقراص الفقرية وضعف العضلات

استعمل كرسيا مريحا حافظ على قدميك على الأرض واجعل مرفقيك بزاوية تقريبا 90° واحرص على أن تكون حواف المكتب موازية لمرفقيك.

تحميل الوزن على كتف واحد أو الوقوف بوضع غير متوازن، وحمل حقيبة على كتف واحد أو وضع الوقوف باستمرار مع تحمل وزن أكثر على ساق واحدة يؤدي إلى ميل الحوض والعمود الفقري مما يحدث اختلالا عضليا وفقرات محملة بشكل غير متساو.

استخدم حقيبة بعمودين أو وزع الحمل بالتساوي حاول الوقوف بوزن موزع على الساقين وحافظ على انثناء بسيط في الركبتين.

وضعية النوم أو استخدام وسادة غير مناسبة

النوم في وضع يجعل العمود الفقري مائلا أو ملتويا أو دعم الرقبة ضعيفا يعني أن الفقرات تعرض لضغط طوال الليل دون أن تحظى بفترات راحة سليمة

لماذا يجب أن نأخذها على محمل الجد؟

الإجهاد المزمن على العمود الفقري ليس فقط مزعجا بل قد يسرع تلف الأقراص الفقرية والمفاصل وبالتالي يكون سببا في مشاكل مثل الانزلاق الغضروفي أو تضيق القناة الشوكية.

كما أن الوضعيات السيئة تؤثر على التنفس لأن انحناء الصدر يقلل من مساحة الرئتين ما يؤدي إلى تعب أسرع وقلة كفاءة الحركة العامة.

رغم أن التصحيح التام ليس دائما كافيا وحده فهناك أبحاث تقول إن الوضعية الجيدة لا تضمن بالضرورة عدم وجود ألم الظهر والوضع السيئ ليس بالضرورة سببا له.

ولكن يمكن القول إن الوضعية السليمة تمثل أحد العوامل المهمة التي تسهل بقاء العمود الفقري بصحة أفضل.