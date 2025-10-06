ما فوائد وأضرار الصيام المتقطع لإنقاص الوزن؟

أوضحت الدكتورة يكاتيرينا لاديجينا، أخصائية أمراض الباطنة الروسية، أن الصيام المتقطع وسيلة فعالة للحفاظ على صحة الجسم، إبطاء الشيخوخة، والمحافظة على الشباب.

وتابعت أن الصيام المتقطع يحظى بشعبية كبيرة بسبب فوائده المثبتة علميا، مثل التحكم في الوزن وتأخير علامات التقدم في العمر، مع التنبيه إلى أن تأثيراته تختلف حسب العوامل الوراثية ونمط حياة الفرد.

وقالت الدكتورة إن الصيام المتقطع مفيد خاصة للنساء فوق سن الأربعين، إذ يساعد على الحفاظ على الوزن عند تقليل السعرات الحرارية بنسبة 15 إلى 30%، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كما يسهم في تقليل التورم والدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات، ويقي من مرض السكري ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى تنظيم وظائف القلب والأوعية الدموية والحد من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

مع ذلك، حذرت لاديجينا من أن الصيام المتقطع قد لا يناسب الجميع، خاصة الأشخاص المصابين بمتلازمة جلبرت، وهو اضطراب كبدي وراثي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الصداع والدوار وضعف التركيز.

كما قد يكون الصيام ضارا لمن يعانون من أمراض الكبد الصفراوية أو بعد استئصال المرارة أو مشكلات في المعدة، إذ قد يزيد من حدة الأعراض.

وأضافت أن الصيام يؤثر على انتظام الدورة الشهرية عند النساء وعلى إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

وأكدت أن البدء المفاجئ في الصيام يؤدي إلى نقص العناصر الحيوية الضرورية للجسم بسبب الجوع المفاجئ واختلال التوازن الغذائي بين البروتينات والدهون والكربوهيدرات.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول