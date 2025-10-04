سلالات جديدة تسبب آلام الأسنان.. وتحذيرات من أعراض غريبة



بعد مرور خمس سنوات على بداية جائحة كوفيد-19، لا يزال الفيروس يتطور عبر سلالات جديدة، أبرزها ستراتوس ونيمبوس في بريطانيا، ما أثار قلق الأطباء رغم التأكيد على أن هذه المتحورات لا تزيد خطورة المرض.

وأظهرت بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات دخول المستشفيات، حيث سجل أكثر من 1200 مريض في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ولا تقتصر أعراض المتحورات الجديدة على الأعراض التقليدية، إذ يواجه المصابون آلاماً حادة في الأسنان والفك، إضافة إلى صوت أجش والتهاب حلق حاد يوصف بأنه "كابتلاع شفرات حلاقة"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

شاركت الشابة الأمريكية نيف تجربتها عبر منصة تيك توك، واصفة إصابتها بأنها "أسوأ ما مرت به على الإطلاق"، حيث بدأت بأعراض بسيطة سرعان ما تطورت إلى صداع عنيف وآلام شديدة في الأسنان والجسم مع قشعريرة متواصلة. وتفاعل العديد مع تجربتها مؤكدين مواجهة أعراض مشابهة.

حذر الأطباء من الخلط بين نزلات البرد وكوفيد-19، خاصة في موسم الخريف، مؤكدين ضرورة إجراء اختبار للتأكد من التشخيص عند ظهور الأعراض، والالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وتشمل أعراض المتحورات الجديدة بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: ارتفاع درجة الحرارة أو القشعريرة، سعال مستمر أو شديد، فقدان أو تغيير حاسة الشم والتذوق، ضيق في التنفس، إرهاق شديد، ألم في الجسم، صداع، التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف، فقدان الشهية، إسهال، والشعور بالإعياء.