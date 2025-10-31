هل يساعد الفلفل الحار على الأكل؟.. دراسة تكشف مفاجآت

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول وجبات تحتوي على كمية معتدلة من الفلفل الحار يمكن أن يسهم في تقليل كميات الطعام التي يتناولها الفرد، مما يجعل الفلفل عاملا طبيعيا مساعدا على ضبط الشهية وتحسين عادات الأكل.



ووفقا لموقع Free Well Health، وأجرته جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فقد وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا وجبات متوسطة المذاق الحار استهلكوا طعاما أقل بنسبة تتراوح بين 11% و18%، من دون أن يتأثر مستوى استمتاعهم بالطعام.

وأرجع الباحثون ذلك إلى مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار، والتي تعرف بقدرتها على تعزيز عملية الأيض وتقليل الالتهابات، وإن لم يكن لها تأثير مباشر على فقدان الوزن على المدى الطويل.

الفلفل الحار يبطئ من سرعة الأكل

تشير الدراسة إلى أن الأطعمة الحارة قد تدفع الأشخاص إلى تناول طعامهم ببطء، مما يقلل احتمالية الإفراط في الأكل، وهي عادة ترتبط عادة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون الثلاثية.

ومع ذلك، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل ارتجاع المريء أو داء الأمعاء الالتهابي أو الداء البطني بتجنب الأطعمة الحارة رغم فوائدها المحتملة.

نتائج التجربة

اختبر الباحثون تأثير التوابل على سلوك الأكل من خلال تقديم وجبات متنوعة للمشاركين، تضمنت لحما بقريا حارا ودجاج "تيكا ماسالا" متبلين بدرجات مختلفة من البابريكا الحلوة والحارة.

وأظهرت النتائج أن الوجبات ذات المذاق الحار المعتدل جعلت المشاركين يأكلون ببطء أكبر ويستهلكون سعرات حرارية أقل بنسبة تراوحت بين 11% و18%.

وقالت الدكتورة بيغ كانينغهام، الباحثة الرئيسية في الدراسة:"التعديل البسيط في كمية التوابل كان كافيا لتقليل كمية الطعام المستهلكة بشكل ملحوظ، دون أن يؤثر على رضا المشاركين عن وجباتهم".

الماء ليس العامل المؤثر

أوضحت الدراسة أن المشاركين شربوا كميات متشابهة من الماء بغض النظر عن درجة حرارة التوابل في الطعام، ما يعني أن انخفاض استهلاكهم للطعام لم يكن مرتبطا بزيادة شرب الماء.

كما أشار المشاركون إلى أنهم استمتعوا بالوجبات الحارة بنفس القدر الذي استمتعوا به بالوجبات المعتدلة.

واختتمت كانينغهام حديثها قائلة:"إن إضافة كمية معتدلة من الفلفل الحار إلى الطعام قد تكون خطوة بسيطة وفعالة لمساعدة الناس على تناول كميات أقل دون الإحساس بالحرمان".