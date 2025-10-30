كنز عطري يقوي المناعة ويحافظ على صحة الفم والجسم

القرنفل من أكثر الأعشاب الطبية استخدامًا منذ القدم، إذ يجمع بين الطعم الفريد والرائحة العطرية والفوائد الصحية المتعددة.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن القرنفل غني بمضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية الفعالة التي تساعد في تعزيز المناعة وتحسين الهضم وحماية خلايا الجسم من التلف.

فيما يلي 5 فوائد علمية لتناول القرنفل أو استخدام زيته الطبيعي باعتدال:

1. يعزز صحة الفم ويحارب البكتيريا

القرنفل يحتوي على مركّب الأوجينول، وهو مادة طبيعية تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومسكّنة للألم، ما يجعله مكوّنًا أساسيًا في كثير من معاجين الأسنان وغسولات الفم، ويساعد في تخفيف آلام اللثة والأسنان.

2. يرفع مناعة الجسم ويحارب الالتهابات

بفضل غناه بمضادات الأكسدة، يساعد القرنفل في تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى، كما تبيّن أن زيته يُقلل من التهابات الجسم، مما يساهم في الحماية من الأمراض المزمنة.

3. يحسّن عملية الهضم ويخفّف الانتفاخ

القرنفل يساعد في تنشيط إفراز الأنزيمات الهضمية، ما يُسهم في تحسين امتصاص الطعام وتخفيف الغازات والمغص، خاصة عند تناوله بكميات صغيرة بعد الوجبات.

4. يوازن مستويات السكر في الدم

المركّبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد على تحسين وظيفة الأنسولين وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، ما يجعله خيارًا طبيعيًا داعمًا لمرضى السكري عند استخدامه باعتدال.

5. يقي الكبد من التلف ويعزز صحته

تحتوي زيوت القرنفل على عناصر تحمي خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي، وتدعم عملية إزالة السموم من الجسم، وهو ما أظهرته أبحاث منشورة في مجلات طبية متخصصة في التغذية العلاجية.