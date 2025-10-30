احرص عليها.. فاكهة تدعم القلب وتمنح الجسم توازنه الطبيعي

يُعتبر الموز من أكثر الفواكه انتشارًا حول العالم، ليس فقط لمذاقه اللذيذ وسهولة تناوله، بل أيضًا لقيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة على صحة الجسم.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن الموز يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم القلب، والمعدة، والجهاز العصبي.

فيما يلي أبرز 5 فوائد علمية لتناول الموز بانتظام:

1. يحافظ على صحة القلب وينظّم ضغط الدم

يُعد الموز مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ودعم وظيفة القلب، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي منخفض الصوديوم.

2. يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك

الألياف الموجودة في الموز، خصوصًا نوع "البكتين"، تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، مما يحسن عملية الهضم ويقلل من مشاكل القولون.

3. يمد الجسم بالطاقة ويحارب التعب

يحتوي الموز على مزيج متوازن من الكربوهيدرات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز، مما يجعله وجبة مثالية قبل أو بعد ممارسة الرياضة.

كما أن فيتامين B6 الموجود فيه يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة فعالة.

4. يدعم المزاج ويقلل التوتر

الموز يحتوي على حمض التربتوفان، وهو مكوّن طبيعي يساعد الجسم على إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يعرف بهرمون السعادة.

لذلك يُنصح به لتحسين المزاج وتخفيف أعراض القلق والتوتر.

5. يعزز صحة الكلى والعظام

يساهم البوتاسيوم والمغنيسيوم في الموز في دعم وظائف الكلى، والمساعدة على تقوية العظام عبر تقليل فقدان الكالسيوم من الجسم، ما ينعكس إيجابًا على صحة الهيكل العظمي على المدى الطويل.