احذرها.. 5 أطعمة ومشروبات قد تصيبك بتليف الكبد

يُعد تليف الكبد من أخطر الأمراض الصامتة التي تتطور تدريجيًا دون أعراض واضحة، وغالبًا ما تكون العادات الغذائية الخاطئة وراء الإصابة به، فالكبد، وهو العضو المسؤول عن تنقية الجسم من السموم، يتأثر بشكل مباشر بما نتناوله يوميًا من أطعمة ومشروبات.

فيما يلي أبرز 5 أطعمة ومشروبات قد تُسبب تليف الكبد بمرور الوقت، وفقًا لما جاء عبر صحيفة، healthline.

- المشروبات الغازية

تحتوي على كميات ضخمة من السكر الصناعي وشراب الفركتوز الذي يرهق الكبد ويزيد من تراكم الدهون عليه، ما يؤدي إلى مرض الكبد الدهني الذي يُعد الخطوة الأولى نحو التليف.

- الأطعمة المقلية والدسمة

الإفراط في تناول المقليات أو الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة يُضعف قدرة الكبد على معالجة الدهون ويؤدي إلى التهاب وتلف خلاياه مع مرور الوقت.

- اللحوم المصنعة

مثل السجق واللانشون والبسطرمة، فهي مليئة بـ الملح والمواد الحافظة والدهون المتحولة التي تسبب إجهادًا للكبد وتزيد من خطر الالتهابات المزمنة.

- الكحول والمشروبات الروحية

تُعتبر السبب الأكثر شيوعًا لتليف الكبد حول العالم، إذ يؤدي الإفراط في تناولها إلى تدمير خلايا الكبد بشكل تدريجي واستبدالها بأنسجة متليفة.

- السكريات والحلويات المفرطة

تناول كميات كبيرة من الحلويات أو العصائر المعبأة يرفع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ويزيد من خطر تراكم الدهون داخل الكبد، مما يؤدي إلى فقدان قدرته على أداء وظائفه الحيوية.