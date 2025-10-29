ابدأ يومك بقوة.. 7 عادات صباحية تعزز صحتك قبل الفطور

الصباح هو الوقت الأمثل لبدء يوم صحي يمنحك الطاقة ويحافظ على صحة جسمك وعقلك طوال اليوم.

وفقا لموقع Times of India، فإن بعض العادات الصباحية البسيطة يمكن أن تسرع عملية الأيض، تحسن الهضم، وتزيد من مستويات الطاقة طوال اليوم.

عادات صباحية تعزز صحتك قبل الفطور

شرب الماء فور الاستيقاظ

يساعد شرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة في تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم، وتنشيط الجهاز الهضمي، وتحفيز عملية الأيض.

ممارسة تمارين التنفس العميق

قضاء بضع دقائق في ممارسة التنفس العميق أو التأمل يساهم في تقليل مستويات التوتر، تحسين التركيز، وتهيئة الجسم والعقل ليوم نشط.



القيام بتمارين خفيفة أو تمدد

ممارسة بعض التمارين الخفيفة أو تمارين التمدد تساعد في تنشيط الدورة الدموية، تحسين مرونة العضلات، وتخفيف التوتر العضلي.



التعرض لأشعة الشمس الصباحية

التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة في الصباح يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، تحسين المزاج، وزيادة مستويات فيتامين د.



تناول فطور صحي ومتوازن

يفضل تناول وجبة فطور غنية بالبروتين والألياف، مثل البيض، الزبادي اليوناني، أو الشوفان، لتوفير الطاقة اللازمة وتحسين الأداء العقلي خلال اليوم.

تجنب الأجهزة الإلكترونية فور الاستيقاظ

الابتعاد عن الهاتف المحمول أو الكمبيوتر فور الاستيقاظ يساعد في تقليل التشتت الذهني، وتحسين التركيز والهدوء النفسي.

تحديد أهداف اليوم

قضاء بضع دقائق في تحديد أهدافك اليومية يساهم في زيادة الإنتاجية، وضبط الأولويات، والشعور بالإنجاز مع نهاية اليوم.