5 فوائد مذهلة للبنجر على صحة الجسم

يُعد البنجر (الشمندر) من أكثر الخضروات فائدة وغنى بالعناصر الغذائية، فهو ليس مجرد مكون لذيذ يضيف لونًا زاهيًا إلى الأطباق، بل مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم بشكل شامل.

فيما يلي أبرز 5 فوائد صحية للبنجر وفقًا لموقع Healthline الطبي:

1. يعزز صحة القلب

يُعرف البنجر بقدرته على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على النترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

تناول عصير البنجر بانتظام قد يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. يحسّن الأداء الرياضي

يُعتبر البنجر من الأطعمة المفضلة لدى الرياضيين، إذ تُظهر الأبحاث أن النترات الموجودة فيه تساعد في زيادة كفاءة استهلاك الأوكسجين، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل والأداء أثناء التمارين المكثفة.

لذلك يُنصح بتناوله قبل التمرين لتحسين الطاقة والأداء البدني.

3. يدعم صحة الكبد

يساعد البنجر في تنقية الكبد من السموم بفضل مركباته النشطة مثل البيتالين والبيتين، التي تُعزز من وظيفة الكبد في التخلص من الفضلات.

كما يساهم في حماية خلايا الكبد من الالتهابات الناتجة عن تراكم الدهون أو السموم.

4. يقوي المناعة ويحارب الالتهابات

يحتوي البنجر على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تُساهم في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

كما أن لونه الأحمر الداكن ناتج عن مركبات "البيتالين"، التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الجذور الحرة.

5. يحافظ على صحة الدم والدماغ

يُعد البنجر غنيًا بالحديد والفولات، وهما عنصران أساسيان لإنتاج خلايا الدم الحمراء ومنع فقر الدم.

كما تساعد النترات الموجودة فيه على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز التركيز والذاكرة، خاصة لدى كبار السن.