7 فوائد مذهلة للشاي الأسود.. منها تقوية المناعة

كتب - محمود عبده:

في وقت تتنوع فيه المشروبات الساخنة وتتعدد فوائدها، يظل الشاي الأسود واحدا من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، لما يحمله من فوائد صحية مذهلة تدفع الكثيرين لتناوله بانتظام.

ووفقا لموقع Healthline، فإن الشاي الأسود يحتوي على مركبات طبيعية تعرف باسم "الفلافونويدات"، وهي مضادات أكسدة قوية تساهم في دعم صحة القلب وتحسين عمل الأوعية الدموية، فضلا عن دوره في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات.

وفيما يلي 7 فوائد مذهلة للشاي الأسود ستجعلك تفكر في جعله جزءا من روتينك اليومي.

يعزز صحة القلب

الشاي الأسود يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين تدفق الدم.

يحسن التركيز والانتباه

بفضل احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين والثيانين، يساعد في زيادة التركيز دون التسبب في التوتر أو الأرق مثل القهوة.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

مركبات التانين الموجودة في الشاي الأسود تساعد على تهدئة المعدة وتعزيز عملية الهضم.

يساعد في تقوية المناعة

يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، مما يعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

يساهم في خفض ضغط الدم

بعض الدراسات تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود قد يساعد في خفض ضغط الدم تدريجيا.

يحمي من خطر السكري

يعتقد أن بعض المركبات في الشاي الأسود تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

يساعد على إنقاص الوزن

الفائدة الأبرز والتي قد تدفع الكثيرين لاعتماد الشاي الأسود يوميا؛ فهو يساعد في تعزيز عملية الأيض وتقليل الشهية، مما يجعله مشروبا مثاليا ضمن الحميات الغذائية.

