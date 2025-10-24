ما فوائد نقع القدمين في الماء الدافئ بالملح؟

يُعد نقع القدمين في الماء الدافئ الممزوج بالملح من أقدم الوصفات المنزلية التي استخدمها الناس منذ قرون للتخفيف من التعب وتحسين الدورة الدموية.

ورغم بساطته، إلا أن الأطباء وخبراء العلاج الطبيعي يؤكدون أن هذه العادة تحمل فوائد صحية وعلاجية مدهشة للجسم والعقل على حد سواء.

إليك أبرز فوائد نقع القدمين في الماء الدافئ بالملح، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، timesofindia.

- تحسين الدورة الدموية

يساعد الماء الدافئ على توسيع الأوعية الدموية وتنشيط تدفق الدم إلى الأطراف، ما يقلل الشعور بالبرودة والخدر في القدمين ويمنح إحساسًا بالراحة الفورية.

- التخلص من التعب والتوتر

يؤدي النقع إلى استرخاء العضلات والأعصاب، خصوصًا بعد يوم طويل من الوقوف أو المشي. كما أن الملح يساهم في تهدئة الجهاز العصبي، مما يقلل من التوتر ويحسّن الحالة المزاجية.

- مكافحة البكتيريا والروائح الكريهة

يمتلك الملح خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، لذلك يساعد في تنظيف القدمين والتقليل من الروائح غير المرغوبة، خاصة في فترات الصيف أو بعد ارتداء الأحذية لفترات طويلة.

- تهدئة التهابات القدمين والتورم

يُعد هذا النقع علاجًا منزليًا فعّالًا لتخفيف التورم الناتج عن الإجهاد أو الالتواءات البسيطة، إذ يعمل الملح على سحب السوائل الزائدة من الأنسجة وتقليل الالتهاب.

- تنعيم الجلد والتخلص من الجلد الميت

الماء الدافئ والملح يساعدان على تفكيك الجلد الجاف والمتشقق، ما يجعل إزالة الجلد الميت أسهل، ويمنح القدمين مظهرًا صحيًا وناعمًا.

أضف نصف كوب من الملح الخشن أو ملح إبسوم إلى وعاء ماء دافئ.

انقع القدمين لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

جفف القدمين جيدًا وادهنهما بمرطب خفيف أو زيت طبيعي بعد النقع.

نصائح طبية مهمة عند نقع القدمين في الماء بالملح

يُنصح الأشخاص المصابون بـ السكري أو الجروح المفتوحة في القدمين بعدم استخدام النقع بالملح دون استشارة الطبيب، لتجنب أي التهابات أو مضاعفات.

نقع القدمين في الماء الدافئ والملح ليس مجرد عادة استرخاء، بل روتين صحي بسيط يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في الراحة الجسدية والنفسية، ويُعد من أسهل طرق العناية اليومية بالجسم.