4 فوائد صحية عند تناول حبة من التفاح يوميا

التفاح من أكثر الفواكه فائدة للجسم فبحسب تقارير طبية من موقع، هيلث لاين، فإن تناول حبة تفاح يوميًا يمد الجسم بعناصر غذائية ومضادات أكسدة تساعد في تقوية القلب، وتحسين الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، فضلًا عن دعم المناعة والحفاظ على الوزن الصحي.

تعزيز صحة القلب وخفض خطر الأمراض القلبية

تحتوي التفاحة على نسبة جيدة من الألياف والمركّبات النباتية مثل الفلافونويدات، التي ترتبط بتحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات داخل الأوعية الدموية، ما يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة الجهاز الهضمي والمِيكروبيوم المعوي

بفضل محتواها من الألياف، تُساهم التفاحة في تحسين حركة الأمعاء وإطالة الشعور بالشبع، كما تعمل كمغذٍّ للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، ما يدعم الهضم الصحي بشكل عام.

المساعدة في التحكم في الوزن وموازنة السكر في الدم

تناول تفاحة يوميًا يمكن أن يكون خيارًا ذكيًا لتقليل السعرات الزائدة، لاحتوائها على ماء وألياف تجعل الشعور بالشبع أسرع.

كما أن الألياف والمركّبات النباتية تساعد على استقرار مستويات السكر بعد الأكل.

زود جسمك بمضادات أكسدة تدعم الصحة العامة

التفاحة غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفيتامين C، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي وتقليل احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مرتبطة بالإجهاد التأكسدي.