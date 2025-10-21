4 طرق تدعم صحة دماغ طفلك خلال المذاكرة

قلة النوم من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الدماغ والتركيز لدى الأطفال خلال المذاكرة.

ووفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي"، تختلف احتياجات النوم حسب المرحلة العمرية، حيث يُوصى بأن يحصل الأطفال في سن ما قبل المدرسة (3 إلى 5 سنوات) على ما بين 10 إلى 13 ساعة نوم يوميا، بينما يحتاج الأطفال بين 6 و13 عاما إلى 9–12 ساعة، أما المراهقون في الفئة العمرية من 14 إلى 17 عاما، يحتاجون إلى 8–10 ساعات نوم لتحقيق التوازن العقلي والبدني.

أنشطة تنشط الدماغ وتعزز القدرة على التعلم

تؤدي بعض الأنشطة دورا فعالا في تنشيط الروابط العصبية داخل الدماغ، ما ينعكس إيجابا على القدرة على الاستيعاب والتنسيق.

وتشمل هذه الأنشطة ألعابا ذهنية مثل الشطرنج، أو مهارات حركية وفنية كالرقص، والفنون القتالية، وعزف الموسيقى، والتي تعد وسائل فعالة لتحفيز الدماغ وتنمية مهارات التفكير والتركيز.

اقرأ أيضا:

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث

أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله



