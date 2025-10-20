في عصر يشهد تسارعا كبيرا في تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحت أدوات المحادثة الذكية مثل "شات جي بي تي" جزءا متزايد الأهمية من حياتنا اليومية.

فقد أصبح بإمكان هذه التقنيات تقديم معلومات دقيقة، والإجابة على تساؤلات المستخدمين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الصحي، ومع ذلك، يطرح هذا التطور سؤالا مهما: هل يمكن الاعتماد على هذه الأنظمة كبديل للطبيب البشري؟.

وخلال بودكاست "خارج العيادة"، والذي يقدمه حسام زايد، على منصة مصراوي، أجاب دكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، على هذا السؤال.

ميزة شات جي بي تي

وقال أشرف عمر: "شات جي بي تي ذكاء اصطناعي نتيجة خبرات بشرية، وميزته سرعة تجميع المعلومات وإصدار بيانات، لكن عند مقارنة المعلومات بطبيب استشاري نجد اختلافا واضحا".

الفارق بين شات جي بي تي والطبيب

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي والكبد: "عند مقارنة شات جي بي تي بالطبيب، نجد أن الأخير لديه خبرات عديدة في التعامل العلمي والعاطفي مع المرضى، نظرا للتعامل مع آلاف الحالات، وبالتالي يستطيع تحديد التشخيص بدقة عالية".

التشخيص وظيفة الطبيب

وأضاف الطبيب: "شات جي بي تي يضع معلومة فقط، لكن نتائج المعلومة يجب أن يحددها طبيب مختص ولا يجب الاستعانة بهذه الأداة في التشخيص لأنها قد تسبب ضررا خطيرا للمريض، لأنها قد لا تكتشف أمرا مهما يعاني منه الشخص".

الذهاب للطبيب نصف العلاج

ونصح أشرف عمر المرضى قائلا: "يجب عليهم الذهاب للطبيب والتحدث معه وجها لوجه عن الأعراض لتحديد التشخيص الدقيق، وهنا لا يجب الاستغناء إطلاقا عن الطبيب، خاصة أنه يراعي الحالة النفسية والعصبية للمريض وهو ما يمثل نصف العلاج".

