كيف تحمي الكلاب من الربو في مرحلة الطفولة؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 02/10/2025

صورة تعبيرية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من أوروبا أن الأطفال الذين يعيشون في منزل مع كلب تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بالربو بنسبة 48% في سن الخامسة، كما يتمتعون بوظائف رئة أفضل.

ومع ذلك، لم تكشف الدراسة عن نفس مستويات الحماية من النشأة مع القطط.

وحلل الباحثون عينات من الغبار مأخوذة من 1050 منزلا لأطفال كنديين عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 3 و4 أشهر، وفقا لـ "هيلث داي".

وفحص الباحثون عينات الغبار بحثاً عن 3 مسببات حساسية محتملة: أحدهما بروتين يرتبط بالطلاب والثاني بالقطط والثالث بالبكتريا.

وفحص الباحثون الأطفال للكشف عن الربو في سن الـ 5، وتم قياس وظائف الرئة لديهم من خلال كمية الهواء التي يمكنهم إخراجها في ثانية واحدة بعد استنشاق عميق.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تعرضوا لـ مستويات أعلى من مسببات حساسية الكلاب كانوا محميين بشكل كبير، حيث انخفض خطر إصابتهم بالربو بنسبة 48% بحلول سن الخامسة، وتمتعوا أيضاً بوظائف رئة أفضل.

كما وجد الباحثون أن هذا التأثير الوقائي كان أقوى لدى الأطفال الذين لديهم خطر وراثي أعلى للإصابة بالربو والحساسية.

الكلاب والربو مرحلة الطفولة وظائف الرئة

