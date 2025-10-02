5 أطعمة تحمي القلب والأوعية الدموية وتقي من الجلطات

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأطعمة التي يمكن أن تسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار مياسنيكوف أن القهوة مفيدة لمرضى القلب، حيث أنها تقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب ولا تفاقم ارتفاع ضغط الدم، وأيضا تسهم في تقليل حدوث الجلطات الدماغية، وفقا لـ "فيستي رو".

أفضل الأطعمة لصحة القلب تشمل:

الشوفان: لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية: مثل الأسماك الحمراء والرنجة، الغنية بأحماض أوميجا 3 الضرورية لصحة القلب.

المكسرات: 70 جرام يوميا خاصة اللوز، تضاهي في فعاليتها تناول الستاتينات لخفض الكوليسترول.

الفاكهة والخضراوات: نصف كيلوجرام يوما، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والطماطم والباذنجان.

ويجب أيضا تجنب جميع الأطعمة البيضاء من النظام الغذائي، بما في ذلك الخبز الأبيض والسكر والأرز الأبيض، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

كما أن نمط الحياة المعاصر قليل الحركة، لذا يجب ألا تتجاوز كمية السعرات الحرارية اليومية للشخص 1800–2000 سعرة حرارية للحفاظ على صحة القلب.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول