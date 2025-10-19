3 مكملات غذائية تحسن من أعراض فقر الدم

بالرغم من أن فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو حالة واسعة الانتشار تتميز بأعراض مثل التعب والصداع والرغبة في أكل الثلج، إلا أن مكملات

الحديد المستخدمة في علاجه تحمل مفارقة، فقد تتسبب في تراكم فائض من الحديد يساهم في حدوث التهاب واضطراب في المعدة.

وللتغلب على اضطرابات المعدة، كشفت دراسة من جامعة البنجاب مكملا يجمع بين ثلاثة مكونات: الحديد والبروبيوتيك والبريبايوتكس، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وقام الباحثون في جامعة البنجاب بتصنيع المكمل الثلاثي المبتكر باستخدام، ألياف غذائية مأخوذة من حبوب الدخن، سلالة البروبيوتيك ومركب الحديد لتكوين التركيبة النهائية.

وبعد أسبوعين، أظهرت الفئران التي تناولت هذا المكمل الغذائي ما يلي:

استعادة مستويات الهيموجلوبين (الجزيء الأساسي المحتوي على الحديد في خلايا الدم الحمراء).

إفراز كميات من الحديد مماثلة لتلك التي لدى مجموعة ضابطة من الفئران غير المصابة بفقر الدم، ما يظهر امتصاصاً ناجحاً للحديد من قِبل الجسم.

زيادة تنظيم الجينات المرتبطة بنقل الحديد عبر خلايا الدم الحمراء.

استجابة التهابية طفيفة في القولون.

استعادة أعداد البكتيريا المعوية المفيدة مقارنةً بتلك الموجودة لدى الفئران المصابة بفقر الدم.

ومن خلال تطوير توصيل الحديد باستخدام المواد الحيوية، يقدم هذا البحث نهجاً تحويلياً لمعالجة فقر الدم، ما يسهم بشكل مباشر في تحسين التغذية والصحة العامة على المدى الطويل.

