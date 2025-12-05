محافظ الأقصر يشارك 200 متسابق في ماراثون احتفالًا بالعيد القومي (صور)

13 مرشحًا بالنواب يحصلون على صفر أصوات بقوص في قنا

الأقصر - محمد محروس:

شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، في الماراثون الرياضي للجري الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 9 ديسمبر، بمشاركة نحو 200 شاب وفتاة، إلى جانب رؤساء الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية.

وشارك بالماراثون كل من: اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد شمس رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وانطلق الماراثون من أمام معبد الأقصر بشارع كورنيش النيل، حيث سار المشاركون على خط مستقيم بمحاذاة الطريق السياحي وصولًا إلى نقطة النهاية أمام معبد الكرنك، وسط تأمين كامل للفعالية وتسهيل حركة المرور.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

- المركز الأول: محمد سهري محمد لاعب نادي التجديف بالأقصر

- المركز الثاني: يوسف محمود عضو مركز شباب الحبيل

- المركز الثالث: ياسين علي عبدالحميد لاعب نادي التجديف

وجاء تنظيم الماراثون بتوجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية، في إطار الاحتفالات المستمرة بالعيد القومي الـ16 للمحافظة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة أن الهدف من الفعالية هو نشر روح الرياضة وتشجيع المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للسياحة الداخلية والخارجية لمتابعة الأنشطة على طول الكورنيش.

وأشار المحافظ إلى أن الماراثون يأتي ضمن خطة المحافظة لتشجيع الممارسة الرياضية بين الشباب، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وإبراز المقومات السياحية الفريدة للأقصر، مؤكدًا دعم الدولة للأنشطة الرياضية لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة ونشر الطاقة الإيجابية.

وأضاف المحافظ أن الفعاليات الرياضية والثقافية مستمرة طوال شهر ديسمبر احتفالًا بالعيد القومي الـ16، معربًا عن سعادته بمشاركة الشباب والأجهزة التنفيذية في هذا الحدث، وموجهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في التنظيم وتأمين الماراثون.