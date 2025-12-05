اليونيفيل: قصف مواقعنا جنوبي لبنان انتهاك خطير وغير مقبول

وكالات

أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان"اليونيفيل"، اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان "غير مقبولة" وتعد انتهاك خطير وواضح لقرارات مجلس الأمن رقم 1701.

وقالت اليونيفيل، في تصريح صحفي، إن قواتها رصدت بعد ظهر الخميس سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية في منطقة عملياتها بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت، لافتة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الجيش اللبناني عملياته للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في جنوب البلاد.

وأضافت: "في الليلة الماضية أيضًا، اقترب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى".

وقالت اليونيفيل، إنها ستواصل مراقبة الوضع في جنوب لبنان والإبلاغ عنه، ودعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701، مطالبة كلا الطرفين الوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار والتفاهم الذي تم التوصّل إليه في نوفمبر 2024، "إذا أرادا الحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن".