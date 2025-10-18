لن تتوقع- فوائد مذهلة للكمون على صحة الجسم

الكمون من التوابل الشائعة في المطابخ حول العالم، ولا يُستخدم فقط لإضافة النكهة إلى الطعام، بل له أيضًا قيمة غذائية عالية وفوائد صحية متعددة.

يُمكن لتناول الكمون سواء في الطعام أو كمشروب أن يُعزز من صحة الجسم بطرق مختلفة.

إليك فوائد مهمة للكمون على صحة الجسم وفق هيلث لاين.

يحسن عملية الهضم

الكمون يساعد في تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة في المعدة، مما يُسهّل عملية الهضم ويُقلل من مشكلات مثل الانتفاخ والغازات والحرقة

يعزز مناعة الجسم

يحتوي الكمون على مضادات أكسدة مثل فيتامين C والحديد، مما يساهم في تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى

يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن الكمون يمكن أن يُساهم في تحسين التحكم في مستوى السكر، مما يجعله مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين للإصابة به

يدعم صحة القلب

الكمون يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، ويحرر الجسم من الدهون الزائدة.