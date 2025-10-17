ما السبب وراء تأثير تناول الأدوية قبل أو بعد الطعام؟

يلاحظ الكثير من الناس أن بعض الأدوية يُنصح بتناولها قبل الأكل، وأخرى بعده مباشرة، دون أن يعرفوا السبب وراء ذلك.

لكن الحقيقة أن توقيت تناول الدواء يؤدي دورًا أساسيًا في فعاليته وسرعة امتصاصه داخل الجسم، بل وقد يؤثر على سلامة المعدة أحيانًا، وفقًا لـ medicalxpress.

الدواء والطعام

يقول الأطباء إن الطعام يمكن أن يُبطئ أو يُسرّع امتصاص الدواء في الجهاز الهضمي، بحسب تركيبته الكيميائية، لذلك يتم تحديد التوقيت بدقة في روشتة الطبيب.

أدوية تُؤخذ قبل الأكل

لأن امتصاصها يكون أسرع في المعدة الفارغة.

مثل بعض المضادات الحيوية (كالأموكسيسيلين)، وأدوية الغدة الدرقية.

كما يُفضَّل تناول أدوية المعدة التي تقلل الحموضة قبل الأكل بنصف ساعة لتبدأ عملها مع الطعام.

أدوية تُؤخذ بعد الأكل

لحماية المعدة من التهيّج أو الألم الناتج عن الدواء.

مثل مسكنات الألم، ومضادات الالتهاب، وأدوية الحديد.

كما أن تناولها بعد الطعام يُساعد على امتصاصها بشكل أفضل ويقلل آثارها الجانبية.

تناول الدواء في وقت غير مناسب قد يؤدي إلى ضعف فعاليته أو اضطرابات في المعدة، لذلك يُنصح دائمًا باتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي بدقة، وعدم الاعتماد على التجارب الشخصية.

- اشرب كوبًا من الماء فقط مع الدواء، وتجنّب العصائر أو المشروبات الساخنة.

- لا تتناول الدواء وأنت مستلقٍ، بل اجلس لتجنّب التهابات المريء.

- دوّن مواعيد أدويتك بدقة لتجنّب النسيان أو التداخلات الدوائية.